Scienza è bellezza

L'Arte come cantiere di bellezza - anche in carcere. Casa Circondariale e Kalòs Arte Scienza firmano l'intesa : Umanizzare attraverso L'Arte L'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Kalòs Arte&Scienza ha elaborato un progetto teso a promuovere L'Arte come strumento utile al recupero della devianza e ...