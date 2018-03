Sci | Marsaglia e Delago tricolori SuperG

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : terzo titolo in superG per Matteo Marsaglia. Tra le donne Nicol Delago batte Johanna Schnarf : Nella seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di sci alpino 2018 sono stati assegnati i due titoli di superG. Al maschile Matteo Marsaglia ha vinto il suo terzo titolo, dopo quelli del 2012 e del 2014. Il romano ha chiuso la gara al secondo posto, a soli 9 centesimi dallo svizzero Ralph Weber (la gara era Open), vincendo di conseguenza il titolo nazionale. Dietro di lui, staccato di un solo centesimo, un altro elvetico, Stefan Rogentin, ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Innerhofer insegue il colpaccio - Marsaglia la qualificazione olimpica : I padroni di casa sperano in un altro capolavoro di Thomas Dressen, reduce dalla sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo sulla Streif a Kitzbuhel. La gara avrà inizio alle 11.45. Noi ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Innerhofer insegue il colpaccio - Marsaglia la qualificazione olimpica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Con le Olimpiadi ormai vicinissime, i velocisti affinano gli ultimi dettagli sulla pista Kandahar. Grande attesa per Christof Innerhofer che ha chiuso al primo posto entrambe le prove cronometrate ed è il grande favorito per la gara odierna. In casa Italia ottime indicazioni sono arrivate anche da Dominik Paris e da Matteo Marsaglia, quest’ultimo ...

Sci alpino - discesa Garmisch 2018 : doppietta azzurra nella prima prova. Innerhofer primo e Marsaglia secondo : Grande Italia nella prima prova della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Christof Innerhofer ha chiuso con il miglior tempo davanti a Matteo Marsaglia (1’56″09), partito con il pettorale numero 51 e staccato di 42 centesimi dalla vetta. Sicuramente un ottimo inizio per la squadra azzurra in vista della gara in programma sabato, mentre domenica si terrà il superG. Terzo posto per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che paga ...

Sci alpino-SuperGigante FIS di Cortina : trionfa Radamus davanti a Marsaglia e Buzzi : Radamus si impone nel SG FIS di Cortina. Marsaglia secondo e Buzzi terzo. A Paini il GPI seniores L'americano River Radamus vince il secondo superG maschile FIS di Cortina d'Ampezzo con il tempo di 1'...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : fine settimana da dimenticare per gli azzurri a Kitzbuehel. Buzzi - Marsaglia e Sala le note liete : Il fine settimana di Kitzbuehel è andato in archivio. Ci si avvicina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: manca una sola settimana di gare in Coppa del Mondo prima di volare in Corea per l’appuntamento più importante della stagione. Bisogna ridurre al minimo gli errori, dunque. Un discorso che andrebbe ricordato all’Italia, specie dopo il weekend da dimenticare. Tra velocità e tecnica, gli sciatori azzurri non sono stati in ...

Sci : Marsaglia primo in prova Kitzbuehel : Kitzbuehel (AUSTRIA), 18 GEN - L'azzurro Matteo Marsaglia è stato il più veloce nelle prove della discesa libera di coppa del mondo in programma sabato prossimo a Kitzbuehel, disputate su un tracciato ridotto, sulla parte alta della pista, per salvaguardare il fondo nella parte finale date le condizioni meteo non buone. ...

Sci alpino - Secondo allenamento per i discesisti a Kitzbuehel : Marsaglia davanti a tutti : Il programma austriaco di Coppa del mondo prevede venerdì 19 il superG, sabato 20 la discesa libera e domenica 21 gennaio lo slalom. Soddisfatto lo sciatore italiano: 'Francamente sono abbastanza ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 : Matteo Marsaglia sorprende tutti nella seconda prova su pista accorciata : C’è ancora l’Italia davanti a tutti nella seconda prova di Discesa di Kitzbuehel, sede della prossima tappa della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il nome è nuovo rispetto alle ultime uscite: è stato Matteo Marsaglia il più veloce sulla Streif. Lo sciatore romano ha chiuso con il tempo di 1’24″73 una prova disputata su un tracciato accorciato, privo della parte finale. Una decisione presa dagli organizzatori questa ...

