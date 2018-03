Scheda bianca per M5S e Pd

Camere - Rosato conferma : Pd vota Scheda bianca a primo scrutinio : "Il Pd voterà scheda bianca" al primo scrutinio per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Lo ha confermato Ettore Rosato, facendo ingresso all'assemblea dei gruppi Pd alla Camera. "Spetta al ...

Camere - M5S e Pd verso Scheda bianca : 9.45 Riunione congiunta dei parlamentari M5S nel giorno in cui cominciano le votazioni per le presidenze di Camera e Senato. Nel corso del vertice è giunta dal leader Di Maio l'indicazione di voto: per entrambe le Camere, scheda bianca nelle prime due votazioni. Riuniti anche i gruppi parlamentari Pd, senza Renzi, atteso al Senato: l'incontro lampo, conferma la scheda bianca anche da parte del Pd e il reggente Martina annuncia una nuova ...

Parlamento : per M5S Scheda bianca nelle prime due votazioni : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari, il M5S voterà scheda bianca nelle prime due votazioni per le presidenze delle Camere, stessa linea sia al Senato che a Montecitorio. Intanto alla spicciolata i parlamentari grillini stanno arrivando alla Camera per l’assemblea congiunta. L'articolo Parlamento: per M5S scheda bianca nelle prime due votazioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd diviso si rifugia nella Scheda bianca. Renzi avverte : 'Adesso tocca a loro' : Astensione. E' la linea decisa dal Pd per l'elezione dei presidenti delle Camere. Sicuramente per il Senato, dove i più avvertiti hanno capito subito che la scelta dem è di fatto un aiutone al ...

'Andate a votare - magari Scheda bianca. Altrimenti non vi lamentate' : Così non potrà più essere catalogato tra quelli che se ne fregano o si disinteressano della politica". Per l'ex conduttrice di Report "un'alta percentuale di schede bianche potrebbe innescare ...

Milena Gabanelli : "Le elezioni? Andate a votare - magari Scheda bianca. Altrimenti non vi lamentate" : Milena Gabanelli invita i cittadini a non rimanere a casa il 4 marzo. In'intervista rilasciata al programma di Radio Cusano Campus,Ecg, la giornalista ha espresso la sua opinione sulle elezioni di domenica prossima, che definisce "tra le peggiori che io ricordi". Poiché l'astensione potrebbe essere alta, Gabanelli spiega perché, a suo parere, è più utile votare scheda bianca, piuttosto che disertare le urne."La ...

Elezioni Figc. Sibilia : «Votiamo Scheda bianca». Commissariamento in arrivo : Anche il quarto turno di voto dell'assemblea elettiva della Federcalcio è andato a vuoto, e non si è arrivato ad alcun risultato nel ballottaggio Sibilia-Gravina. A questo punto si...

Elezioni Figc. Sibilia : "Votiamo Scheda bianca". Commissariamento ad un passo : «Dopo aver cercato in tutti i modi di cercare un accordo. Non ci sono i termini per andare avanti. Chiedo ai delegati della Lega dilettanti di votare scheda bianca» la dichiarazione del...