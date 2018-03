Sappiamo davvero quello che succede nella cabina di pilotaggio?

Blastingnews

: RT @GOT7_italia: 'Sappiamo che avete lavorato davvero duramente per noi e voi sapete che noi abbiamo lavorato duramente. Non abbiamo bisogn… - _emma_07_ : RT @GOT7_italia: 'Sappiamo che avete lavorato davvero duramente per noi e voi sapete che noi abbiamo lavorato duramente. Non abbiamo bisogn… - smaunotes : RT @paoloigna1: tanti ne parlano, ma poi sappiamo davvero cosa è e a cosa serve la #blockchain? meglio aggiornarsi la #formazione aiuta a c… - paoloigna1 : tanti ne parlano, ma poi sappiamo davvero cosa è e a cosa serve la #blockchain? meglio aggiornarsi la #formazione a… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il capitano Castellucci è avvezzo a questo tipo di divertimento. Mentre sta pilotando si dedica spesso all'aggiornamento dei suoi account Facebook ed Instagram con balletti e smorfie, sue o di chi cattura in quel momento col telefonino, con l'aggiunta di emoticon, ed hashtag di riferimento. Chi vola sa che i telefonini, da quando si parte all'atterraggio, vanno rigorosamente spenti, messi in modalità aereo, e al massimo si possono usare per quei giochini che non compromettono in alcun modo la tranquillità del viaggio. Non la pensa così il capitano in questione, che sta volta è stato smascherato e segnalato alla compagnia per la quale lavora, l'EasyJet, attraverso l'ultima sua prodezza, un suo video filmato dal copilota, con tanto di risatina, la emoticon di un aereo e vari hashtag a tema a correlare il tutto. Se non fosse poi che al capitano e al copilota spetterebbe l'incarico di ...