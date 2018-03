Sanità | 32 medici “e mezzo” in Parlamento | la metà è M5S

Sanità : welfare e telemedicina - in Sicilia finanziati sette progetti per oltre 2 - 5 mln : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Via libera dell'assessorato della Regione Siciliana alla Salute a sette progetti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi sociosanitari, di assistenza primaria, welfare e telemedicina, nell'ambito delle attività per la non istituzionalizzazione della cura

Assunzioni Sanità 2018 : OK a 12mila posti per medici - infermieri - OSS : ecco dove : Dopo i recenti aggiornamenti sul prossimo concorso in Agenzia delle Entrate per il reclutamento a tempo indeterminato di 1500 unità (dirigenti e quadri intermedi) previsto per il mese di giugno, dalla sanità arriva un’altra bella notizia. Sono previste infatti nuove Assunzioni e stabilizzazioni di personale precario nella sanità agrigentina, toscana, umbra, ecc. Vediamo nel dettaglio, regione per regione, quanti sono i posti messi a disposizione ...

Sanità - Québec : i medici non vogliono aumenti - stipendi già alti : “Niente aumento dei salari, guadagnamo già abbastanza“. E’ la posizione controcorrente, rispetto alle tradizionali battaglie sindacali, di circa 700 medici del Québec che hanno firmato una petizione online per chiedere al Governo l’annullamento dell’aumento dei salari. A lanciare l’inziativa è stato il gruppo Médecins Québécois Pour le Régime Public (Mqrp) che rappresenta un fetta dei camici bianchi della ...

Federazione Italiana Medici Pediatri : la difesa del Servizio Sanitario “sia una priorità del nuovo governo” : “Qualunque forza politica prenderà le redini del Paese dovrà salvaguardare il nostro Servizio Sanitario nazionale. In particolare bisogna preservare il rapporto fiduciario, tra medico e cittadini, sul quale è improntato e il ruolo fondamentale che devono continuare ad avere le cure primarie”. E’ questo l’appello lanciato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in occasione dell’apertura del suo 44° Congresso Nazionale sindacale dal ...

Telemedicina e patti con gli ospedali : il piano di Philips per la Sanità : La strategia di Philips per il settore sanitario consiste in paternariati con gli ospedali per rinnovare la tecnologia e in programmi di digitalizzazione

Telemedicina e patti con gli ospedali : il piano di Philips per la Sanità : (foto Philips) L’ultimo campanello d’allarme arriva da Assobiomedica. Nella sua più recente indagine sull’età dei macchinari di diagnostica per immagini ed elettromedicina disponibili in Italia, l’associazione di Confindustria ha stimato che la metà è troppo vecchia. Risonanze magnetiche, pet, tac e angiografi “per l’età avanzata riducono i benefici per il paziente”, evidenzia lo studio. E, aggiunge, anche per il sistema sanitario nazionale. A ...

Firmato Contratto Sanità/ Statali - Madia : rinnovo per 3 milioni tra medici - infermieri e Oss (ultime notizie) : Contratti Statali, Firmato rinnovo Sanità dopo 10 anni: ecco cosa cambia anche dopo il rinnovo del comparto Enti Locali Firmato due giorni fa. Ultime notizie, le parole del min. Madia(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Medici e dirigenti sanitari : sospeso lo sciopero del 23 febbraio : Lo sciopero di Medici e dirigenti previsto per il prossimo 23 febbraio 2018 è stato sospeso. Le organizzazioni sindacali...

Medici e dirigenti sanitari sospendono lo sciopero del 23 febbraio : Roma, 20 feb. , askanews, Le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria 'prendono atto' dell'avvio del confronto all'Aran per il rinnovo del contratto di lavoro 2016-2018 ...

Individuare le maggiori criticità della Sanità lucchese : incontro tra Tambellini e i medici lucchesi : Non poteva mancare una riflessione sulla sicurezza della guardia medica , visti anche i recenti fatti di cronaca dove una giovane dottoressa è stata aggredita in un campo nomadi nell'adempimento del ...

Sanità : negli ultimi anni persi almeno 11mila medici : almeno 11.000 i posti di lavoro medico persi negli ospedali italiani negli ultimi anni, con carenze rilevate soprattutto nelle strutture più disagiate ed in particolare per le specialità dell’emergenza. L’allarme è stato lanciato ieri dal sindacato dei dirigenti medici Anaao e da quello dei medici di base Fimmg, ribadito a conclusione del Consiglio Nazionale dell’Organizzazione Sindacale Co.A.S. medici Dirigenti. “Gli ...

Sanità - allarme carenza medici : in 45mila in pensione entro 5 anni : Per i medici di base,infatti, le borse per il corso di formazione in medicinagenerale sono oggi circa 1.100 l'anno

Il dato grave, rilevano leorganizzazioni sindacali, è anche un altro: le uscite stimateper effetto dei pensionamenti non saranno comunque bilanciatedalle presumibili nuove assunzioni. Per i medici di base,infatti, le borse per il corso di formazione in medicinagenerale sono oggi circa 1.100 l'anno