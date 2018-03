Samsung Galaxy S9 Plus ha un costo di produzione superiore a S8 Plus di 43 dollari  

Trony rilancia i “Prezzi Leggeri” scontando Samsung Galaxy S8 - A8 e Honor 9 : Trony ripropone a distanza di un anno la promozione "Prezzi Leggeri", con sconti su diversi prodotti: tra questi non potevano mancare gli smartphone Android, precisamente Samsung Galaxy S8, Galaxy A8 2018 e Honor 9. L'articolo Trony rilancia i “Prezzi Leggeri” scontando Samsung Galaxy S8, A8 e Honor 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 mettere percentuale della batteria sul display : Sullo smartphone Samsung Galaxy S9 è disponibile una comoda funzione che permette di aggiungere il simbolo dela percentuale al fianco della patteria per sapere esatatmente quanta batteria è ancora disponibile sul cellulare Android Galaxy S9 prima che si spenga.

Già sui 700 euro il prezzo Samsung Galaxy S9 su Amazon - opportunità anche per S9 Plus : Non si fanno certamente attendere le giuste offerte legate al prezzo di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che oggi fioccano soprattutto sul fronte Amazon. Gli abbonati Prime, infatti, hanno la possibilità di risparmiare circa 200 euro sull'acquisto dell'ultimo flagship sudcoreano, almeno per quanto riguarda la colorazione 'Midnight Black', in promozione speciale a 701.22 euro (versione italiana, venduta e spedita da Amazon). Ordinarlo oggi 23 ...

Unieuro lancia il “Weekend NO IVA” sugli smartphone : in offerta anche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Unieuro lancia il "Weekend NO IVA", promozione che per tutto il weekend sconterà del 22% tutti gli smartphone sopra i 199 euro. E a sorpresa l'offerta sarà valida anche per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus L'articolo Unieuro lancia il “Weekend NO IVA” sugli smartphone: in offerta anche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9+ a 200 euro in meno su Amazon ed ePrice : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ sono ora disponibili online a circa 200 euro di sconto sul prezzo di listino. Offerte imperdibili per tutti coloro che pensavano di cambiare il loro smartphone con uno dei nuovi flagship di casa Samsung. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9+ a 200 euro in meno su Amazon ed ePrice proviene da TuttoAndroid.

Codici segreti Samsung Galaxy S9 : Samsung ha inserito tantissimi Codici segreti Galaxy S9 che servono per attivare funzioni segrete e menu segreti sul telefono Android Sasmung Oggi scopriamo assieme i Codici segreti Samsung Galaxy S9 quanti sono e a che cosa servono ma attenzione usateli con attenzione alcuni attivano funzioni che potrebbero cancellare i dati contenuti sul cellulare Android Samsung.

Primissimo link per Samsung Galaxy S8 con aggiornamento marzo in Europa : ecco XXU1CRC7 : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma finalmente da oggi 23 marzo è possibile toccare con mano l'aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy S8 Plus qui in Europa. Dopo le ultimissime informazioni condivise sul device per quanto concerne in Italia, visto che da poco si è chiuso il cerco relativo Android Oreo (con patch di febbraio) in riferimento ai modelli brandizzati Wind, è giunto finalmente il momento di ...

Samsung annuncia l’Exynos 9610 : Super Slow Motion per la fascia media-alta Galaxy? : Samsung ha annunciato il nuovo chipset Exynos 9610 che dovrebbe essere destinato agli smartphone Galaxy di fascia media-alta: il Super Slow Motion per tutti?Da poche ore l’azienda coreana ha annunciato al grande pubblico un nuovo chipset della serie 7 di Exynos, chipset che sulla carta Samsung dovrebbe utilizzare sui dispositivi di fascia medio-alta (o alta) del mercato, ovvero quelli che hanno un prezzo tra i 400 e i 600 euro.Continue ...

Samsung Pay è ufficiale in Italia : dispositivi Galaxy - banche e carte fedeltà compatibili : Da oggi 22 marzo 2018 il servizio di pagamento in mobilità Samsung Pay è ufficialmente partito in Italia: ecco quali sono i dispositivi Galaxy, le banche e le carte fedeltà già compatibili.Oggi in Italia i possessori di alcuni smartphone della gamma Samsung Galaxy potranno effettuare i loro acquisti in mobilità con il servizio di pagamento Samsung Pay.L’azienda coreana ha infatti annunciato che il servizio è ufficialmente attivo anche nel ...

Possibile ritardo per Samsung Galaxy X - certificazioni per Galaxy J8 (2018) - J3 Orbit e J7 Crown : Lo sviluppo dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy X potrebbe essere più complicato del previsto secondo un product manager di Qualcomm, mentre Samsung Galaxy J8 (2018) riceve la certificazione della Wi-Fi Alliance e i nomi Galaxy J3 Orbit e J7 Crown passano dall'ufficio brevetti USA. L'articolo Possibile ritardo per Samsung Galaxy X, certificazioni per Galaxy J8 (2018), J3 Orbit e J7 Crown proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Plus sfida sé stesso : confronto tra versione Exynos e Snapdragon : La versione Exynos 9810 di Samsung Galaxy S9 Plus sfida la variante Qualcomm Snapdragon 845 in alcuni benchmark: i risultati saranno quasi identici o troveremo un "vincitore"? Andiamo a scoprirlo! L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus sfida sé stesso: confronto tra versione Exynos e Snapdragon proviene da TuttoAndroid.

Migliore quotazione per vendere Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Soluzione Trendevice a marzo 2018 : I Samsung Galaxy S7 e S7 Edge non sono certo smartphone freschi di lancio, ormai superati da ben due generazioni di successori (i Galaxy S8 e gli S9). Per questo motivo non pochi possessori dei due device potrebbero essere interessati alla loro vendita e una nuova Soluzione è garantita dal sito Trendevice che fino a poco tempo fa acquistava solo iPhone e iPad usati ma che da poco ha cominciato pure a fornire delle interessanti quotazioni per i ...

Samsung Galaxy Note 9 : il sensore di impronte nel display potrebbe arrivare davvero : Secondo gli ultimi report provenienti dalla Corea del Sud, Samsung display avrebbe preparato almeno quattro soluzioni per integrare il lettore di impronte digitali nello schermo di Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Samsung Galaxy Note 9: il sensore di impronte nel display potrebbe arrivare davvero proviene da TuttoAndroid.

Come prendere screenshot su Samsung Galaxy S9 / S9 Plus : Avete appena messo le mani sull'ultimo Top di Gamma Samsung Galaxy S9 ? Iniziate ad esplorare il nuovo telefono Android imparando Come fare uno screenshot.