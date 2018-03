Samp | incontro Ferrero-Giampaolo

Sampdoria e Inter - incontro in vista per Praet e Linetty : Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport approfittando della partita le due dirigenze si incontreranno in modo tale da discutere in merito all'Interesse nerazzurro per i due calciatori ...

Sampdoria : incontro con l'agente di Balbuena : Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la dirigenza della Sampdoria avrebbe in programma per oggi un appuntamento con il procuratore di Balbuena, così da sondare il terreno per un ...

Calciomercato Sampdoria - incontro con il Bari : i blucerchiati puntano Galano e Anderson : Calciomercato Sampdoria – Ancora nessuna operazione in entrata per la Sampdoria che per questo mercato di gennaio aveva come priorità quella di trattenere tutti i big. I blucerchiati hanno pensato a sfoltire la rosa con la cessione degli esuberi. Ivan alla Pro Vercelli e Djuricic al Benevento sono due affari conclusi, ora Osti cercherà di piazzare anche Alvarez e Dodò. Qualche colpo in entrata però potrebbe arrivare in questi ultimi 10 ...

Juventus, incontro con la Sampdoria: spunta Torreira. Serviranno 25-30 milioni di euro. La Juventus ha messo gli occhi su Torreira. Il piccolo centrocampista della Sampdoria ha stregato Allegri e la dirigenza bianconera. Senso della posizione, polmoni, tecnica individuale e geometrie da top