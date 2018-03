Salvini : vista disponibilità per Senato appoggeremo M5S a Camera : Roma, 23 mar. , askanews, - "vista la disponibilità dei 5stelle a sostenere un candidato del centrodestra alla presidenza del Senato, noi ne appoggeremo uno dei 5stelle alla presidenza Camera. ...

Di Maio e Salvini : accordo sulle Camere vista Governo Video : Con l’accordo sulle presidenze delle Camere ormai raggiunto, Luigi Di Maio [Video] e #Matteo Salvini hanno fatto un passo in avanti verso il matrimonio tanto atteso. Neutralizzati gli oppositori interni attraverso la concessione della seconda e della terza carica dello Stato Senato a Forza Italia e Montecitorio a Roberto Fico, i due ex nemici sono ora pronti a gettarsi a capofitto nella loro sfida più ambiziosa: dare vita a un nuovo #Governo ...

Vittorio Feltri : Silvio Berlusconi dal suo punto di svista cerca un governo col Pd. E Salvini... : ... invece, che essi si dedichino ai suoi problemi concreti: il fisco troppo famelico, l'incessante immigrazione, l'economia stagnante, l'occupazione in crisi. Il popolo non è sofisticato e se ne fotte ...

Matteo Salvini - intervista finale a Senaldi su Libero : 'Le mie due rivoluzioni' : Matteo Salvini racconta l'Italia che vorrebbe in una intervista al direttore di Libero Pietro Senaldi: 'Al Sud porterò lavoro, non sovvenzioni' e 'ogni Regione sarà autonoma'. Ecco le sue 'due ...

Il Candidato va alle elezioni - stasera 27 febbraio 2018 : Pif intervista Renzi e Salvini : Riflettori puntati sul leader del PD, Matteo Renzi e sul Candidato premier della Lega Matteo Salvini.

"Salvini rinsavisca - noi al 5%" Parla Di Stefano. VideointervistaIl backstage del comizio Casapound : Back stage del comizio del leader di Casapound a Milano, tra selfie e antagonisti dietro l'angolo. "Salvini rinsavisca, noi arriveremo al 5% oltre il milione di voti". VIDEO Segui su affaritaliani.it

Anticipazioni Non è L’Arena - La7 del 25 febbraio 2018 : intervista a Salvini e Di Maio : Cosa dicono le Anticipazioni di Non è L’Arena su La 7? Di cosa si occuperà Massimo Giletti nella nuova puntata della sua amatissima trasmissione in onda domenica 25 febbraio 2018 dalle 20:30 circa? I faccia a faccia più attesi sono senza ombra di dubbio quelli politici in previsione, soprattutto, delle prossime elezioni. Il giornalista e conduttore intervisterà, infatti, in primis Matteo Salvini, leder de La Lega e poi Luigi Di Maio, per ...

Duello televisivo Boldrini-Salvini in vista del voto del 4 marzo : Il confronto tra i due esponenti politici si è subito trasformato in uno scontro ideologico su tutte le questioni affrontate. In primis il tema dell'immigrazione

[L'intervista esclusiva] "Salvini si è venduto - l'élite vuole Draghi premier - ma fermeremo l'inciucio" : E sarà capitato anche di incontrare quei settori dell'economia o della finanza che si sono sempre dimostrati preoccupati rispetto ad una vittoria politica del movimento. Che reazioni avete trovato? "...

[L'intervista esclusiva] "Salvini si è venduto a Berlusconi per quattro poltrone - Bersani è la vittima di un gruppo di potere. L'élite ha ... : E sarà capitato anche di incontrare quei settori dell'economia o della finanza che si sono sempre dimostrati preoccupati rispetto ad una vittoria politica del movimento. Che reazioni avete trovato? "...

L'intervista "Grasso è una maglia da indossare come Salvini. Ma la personalizzazione questa volta è un inganno" : ... del paese reale, dalle start up a W la Fisica, una lista per i cervelli in fuga che predica il predominio della scienza. Sono temi veri, spunti da valorizzare nei programmi". 22 gennaio 2018 Diventa ...