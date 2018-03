Salvini : “Alla Camera appoggio a M5S” : Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Vista la disponibilità dei 5 Stelle a sostenere un candidato del centrodestra alla presidenza del Senato, noi ne appoggeremo uno dei 5 Stelle alla presidenza della Camera. Aspettiamo di conoscere nomi”. Lo dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini. L'articolo Salvini: “Alla Camera appoggio a M5S” sembra essere il primo su Meteo Web.

Presidenza del Senato - rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini - asse Lega -M5S alla Camera : Lo strappo del leader leghista fa implodere la coalizione di centrodestra. Pronto un accordo tra i due movimenti populisti per eleggere i presidenti dei due rami del parlamento. Bernini si fa da parte

Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo il fallimento delle trattative dei giorni scorsi, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza accordi e, soprattutto, senza rete.

Camere - Salvini : “Non faccio nomi - ma è ovvio che alla coalizione di centrodestra spetti una delle due cariche” : “Non faccio nomi, ma che una Camera vada al centrodestra è ovvio”. Così Matteo Salvini dopo la riunione con i deputati della Lega, in merito allo stallo sulle presidenze e al veto del M5s su Paolo Romani. Il segretario della Lega non ha però risposto a chi gli chiedeva se il capogruppo forzista al Senato Paolo Romani resta o meno in campo, aprendo al dialogo con gli altri partiti: “Tutti possono discutere”. L'articolo ...

Meloni : “Presidenza del Senato non può andare alla Lega se Salvini farà il premier” : In un'intervista sul Messaggero Giorgia Meloni anticipa la posizione che manterrà durante il vertice con i suoi alleati, Lega e Forza Italia: "Penso che sarebbe un errore se la Lega rivendicasse per sé una presidenza delle Camere se Salvini farà il premier incaricato. Difficile che un partito del 18% abbia presidenza del Consiglio e e del Senato".Continua a leggere

Giulia Bongiorno verso la presidenza del Senato : da Matteo Salvini la spallata finale a Silvio Berlusconi e Forza Italia? : I rapporti tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi potrebbero presto diventare ancor più spigolosi per 'colpa' di Giulia Bongiorno . La senatrice eletta con la Lega è il nome sempre più accreditato per ...

Paolo Romani avverte Matteo Salvini : 'Appoggio alla Lega - ma soltanto in un contesto di pari dignità' : È l'uomo del momento, al centro di retroscena di stampa, indiscrezioni, voci, trattative e possibili complotti per sfasciare il centrodestra. Si parla di Paolo Romani , senatore di Forza Italia, in ...

Gianni Letta : 'Salvini troppo spregiudicato' - Forza Italia in allarme : Ormai dentro Forza Italia Matteo Salvini è detto lo ' spregiudicato '. E Silvio Berlusconi sa bene che questa è la politica che guida i vincitori: imporre la linea. Ché, in questo caso, significa vincere la partita sulla presidenza delle Camere. Il leader della Lega dà per scontato che Montecitorio andrà al ...

DALLA CINA/ Lao Xi : i calcoli di Salvini e Di Maio per governare insieme : M5s e Lega devono abbandonare la campagna elettorale e rassegnarsi a un patto di governo. Consolidando così l'assetto esistente e gestendo il paese. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ 2. La Ue sceglie Di Maio per fermare Salvini, int. a P. BecchiDIETRO LE QUINTE/ Arriva il nuovo partito di Renzi: soldi e voti li mette Berlusconi, di M. Maldo

Forza Italia alla finestra ma lancia segnali ai dem Toti : Salvini non tradirà : il momento, per Silvio Berlusconi, di farsi temporeggiatore. Dopo l'incontro alla Camera con gli eletti azzurri, mercoledì sera incontra Matteo Salvini, che gli riferisce sulla telefonata con Luigi Di ...

Salvini Alla stampa estera : ‘Escluso il Pd tutto è possibile’ Video : Matteo #Salvini ha tenuto una lunga conferenza stampa questo pomeriggio, 14 marzo, nella sede romana della #stampa estera. Il leader della Lega e del centrodestra, incalzato dalle domande dei giornalisti provenienti da tutto il mondo, ha risposto a diverse domande, illustrando la sua posizione politica sui temi nazionali e internazionali. Per prima cosa, naturalmente, si è discusso della formazione del nuovo governo, sul quale Salvini al momento ...