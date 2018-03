Salvini ai giornalisti | Si può lavorare senza rotture di coglioni? VIDEO

Salvini contro i giornalisti : "Si può lavorare senza rotture di coglioni?" [VIDEO] : Matteo Salvini è nervoso in una giornata che può essere campale per la tenuta dell’alleanza di centrodestra. senza l’accordo sulla nomina dei presidenti delle Camere, pare che l’intesa con Forza Italia sia vicina a sfaldarsi. Lo ha confermato lo stesso presidente Silvio Berlusconi, che dopo le prime votazioni ha tuonato: "I voti della Lega a Bernini rompono la coalizione".Visibilmente contrariato, Salvini se l’è presa con i giornalisti che ...

Governo - i giornalisti della stampa estera : “Salvini e Di Maio? Preoccupano l’Europa” - “No spaventano solo i burocrati” : Mentre in Europa Pierre Moscovici smentisce Padoan nella sede romana della stampa estera si sono le conferenze stampa di Luigi Di Maio (ieri) e di Matteo Salvini oggi. Le opinioni dei corrispondenti dei media stranieri sui due leader sono diverse: “Salvini è stato molto diretto nelle sue risposte, mentre Di Maio è stato molto più cauto, come un giocatore di poker che non fa vedere le sue carte” afferma Philip Willan, presidente della ...

Salvini - "pronti a ignorare tetto 3%"/ Scontro con i giornalisti : "Gli applausi infastidiscono? Andate fuori" : Salvini, "mai nella vita con Renzi": il leader della Lega da Strasburgo chiude ad un governo col Pd. La strategia: un governo sui temi cari al centrodestra. Oggi l'incontro con Berlusconi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:17:00 GMT)

Giornalisti contestano Salvini - lui : "Non prendo lezioni da gente di sinistra" : La conferenza stampa di Matteo Salvini a Strasburgo si apre con una protesta contro il leader della Lega da parte dei Giornalisti, irritati dagli applausi che lo hanno accolto in sala: 'Le regole si ...

Matteo Salvini difende la sua claque al Parlamento Europeo e attacca i giornalisti : "Se non vi sono piaciute le elezioni - andatevene" : Accolto nella sala stampa del Parlamento Europeo dall'applauso di alcuni sostenitori, tra cui europarlamentari del gruppo di estrema destra Enf, Salvini risponde polemicamente ai rimbrotti dei giornalisti presenti che protestano per la violazione delle regole che impediscono di applaudire (per evitare di trasformare le conferenze stampa in comizi): "Se a qualcuno non piace il risultato elettorale può andarsene, vedo che a sinistra ...

Salvini all'Europarlamento - tensione coi giornalisti : "Le regole si rispettano anche quando si vince". I giornalisti in sala stampa all'Europarlamento protestano contro Matteo Salvini all'inizio della conferenza stampa del leader della Lega. Ad aver ...

Lega - Salvini litiga con i giornalisti a Strasburgo : “Chi è infastidito dagli applausi può andare fuori” : Scontro tra Matteo Salvini e i giornalisti all’inizio della conferenza stampa che il leader della Lega ha tenuto a Strasburgo. Oggetto del contendere gli applausi che gli eurodeputati dell’Enf, il gruppo europeo di cui fa parte la Lega, seduti nella sala stampa, hanno riservato al leader del Carroccio al momento del suo arrivo. “Se a qualcuno danno fastidio può accomodarsi fuori” ha detto ai giornalisti che hanno ...

Elezioni - la notte di Salvini : sigarette e saluti ai giornalisti dalla finestra di via Bellerio : Non ha rilasciato alcuna dichiarazione Matteo Salvini, leader della Lega, dopo aver appreso dei voti ricevuti dal suo partito. Salvini è stato intercettato da alcune telecamere mentre parlava al telefono e fumava una sigaretta. Ha salutato e sorriso ai giornalisti presenti alla sede della Lega in Via Bellerio. L'articolo Elezioni, la notte di Salvini: sigarette e saluti ai giornalisti dalla finestra di via Bellerio proviene da Il Fatto ...

Centri sociali a Bologna si fingono giornalisti per contestare Salvini : Un tentativo di intrusione per provare ad entrare come giornalisti all'iniziativa elettorale di Matteo Salvini a Bologna . Questa sera all'Hotel Carlton il leader della Lega infatti presenterà il suo ...

Salvini : la mia totale solidarietà ai giornalisti di Askanews : Milano , Askanews, - "Da giornalista ai giornalisti totale solidarietà, anche se con la solidarietà ci si fa evidentemente poco. Spero che gli ultimi giorni di governo diano notizie concrete e ...

