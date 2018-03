Salvini | abbiamo votato Bernini | vediamo se M5S ha pregiudizi

Senato - Salvini : abbiamo votato Bernini. FI : voto Lega inatteso : "Per uscire dal pantano la Lega fa un gesto di responsabilità all'interno del centrodestra: abbiamo scelto un candidato di centrodestra, di Forza Italia. Un atto di amore verso il Parlamento e verso ...

Salvini smuove le acque : abbiamo votato Bernini - FI - al Senato : Colpo di scena clamoroso del leader leghista che per sbloccare l'impasse ha deciso di votare un nome diverso da quello indicato da Berlusconi, ovvero Paolo Romani -

Senato - Salvini : “Abbiamo votato Bernini di Forza Italia. Vediamo se M5s ha pregiudizi” : “Abbiamo votato un candidato di centrodestra, un candidato di Forza Italia: Anna Maria Bernini“. Lo ha annunciato ai microfoni del TgLa7 il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver lasciato l’aula del Senato dove è in corso la seconda votazione per il presidente. Salvini ha aggiunto: “La scelta della Lega mira a uscire dal pantano, è un gesto di responsabilità all’interno del centrodestra. Il Parlamento deve ...

Senato - Salvini : “Come Lega abbiamo fatto 18 passi indietro. Con il buonsenso lunedì Parlamento operativo” : Dichiarazioni di Matteo Salvini (Lega Nord) nei pressi di Palazzo Madama sulle elezioni della presidenza del Senato della Repubblica. L'articolo Senato, Salvini: “Come Lega abbiamo fatto 18 passi indietro. Con il buonsenso lunedì Parlamento operativo” proviene da Il fatto Quotidiano.

Ue : Salvini - non abbiamo niente da invidiare a tedeschi a francesi : Rosarno (Rc) – (AdnKronos) – “Non abbiamo niente da invidiare a tedeschi a francesi”. Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno. L'articolo Ue: Salvini, non abbiamo niente da invidiare a tedeschi a francesi sembra essere il primo su Meteo Web.

Camere - Salvini chiama Di Maio per presidenze. M5s : “Abbiamo il 32% - Montecitorio spetta a noi” : Matteo Salvini nella serata del 14 marzo ha telefonato a Luigi Di Maio, Maurizio Martina e Pietro Grasso per parlare della presidenza delle Camere. “A nome della coalizione più votata dagli italiani”, ha dichiarato, “ho ritenuto mio dovere telefonare ai principali leader, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere per garantire agli italiani che si perda meno tempo possibile e che si rispetti il voto del 4 marzo. ...

Hacker contro il sito di Salvini "Abbiamo rubato sua chat" I dati condivisi su Twitter : "AnonPlus combatte i soprusi, le iniquità, le corruzioni": queste le parole comparse poco dopo la mezzanotte sul sito internet del segretario della Lega Segui su affaritaliani.it

Berlusconi in Europa. Salvini : 'Non abbiamo bisogno di garanti in Ue' : Silvio Berlusconi è a Bruxelles per una due giorni fitta di incontri. L'ex premier incontrerà il presidente della commissione Ue Jean Claude Junker e il presidente del Parlamento Antonio Tajani. Tra ...

Lega - Maroni all’attacco di Salvini e Bongiorno : “Io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo combattuti” : Tra un post di auguri alla compianta Janis Joplin e l’auspicio che anche il Palazzo Reale di Monza diventi patrimonio Unesco Roberto Maroni, autoesclusosi da una nuova candidatura alla guida della Lombardia per motivi ancora oscuri, storce il naso contro le decisioni del suo segretario Matteo Salvini. Con cui nei gironi scorsi, dopo il suo addio al Pirellone, ha avuto uno scambio furibondo. In un post su Facebook critica la scelta del ...