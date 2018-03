Salute | lo studio | l’espansione dell’industria dei farmaci non l’ha migliorata

Psichiatria : lo studio - luci e ombre su Salute mentale degli adolescenti : “La mancanza di integrazione e comunicazione tra gli operatori dello stesso ambito territoriale“, “la carenza servizi e strutture dedicate” e la “difficoltà a trovare personale con esperienza specifica“, “la solitudine delle famiglie con adolescenti con disagio, che andrebbero sostenute adeguatamente e valorizzate come risorsa“. E’ quanto emerge dallo studio presentato a Roma al convegno ...

Salute : lo studio - il Napoli la squadra di calcio meno infortunata in Ue : Il Napoli sul trono d’Europa per quanto riguarda il basso numero di infortuni tra i suoi calciatori. E’ quanto ha stabilito il Football Research Group (Frg) pubblicando i risultati dello studio sugli infortuni del Club Elite Uefa (i 22 club che hanno partecipato alla Uefa Champions League). La squadra azzurra ha riportato – tra luglio e dicembre 2017 – 3 infortuni (uno in allenamento e due in partita), con zero lesioni ...

Salute - studio : troppa caffeina per gli adolescenti italiani : Più di tre quarti (76%) degli adolescenti italiani assumono caffeina quotidianamente e quasi la metà (46%) ha superato i limiti massimi raccomandati dall’American Academy of Pediatrics: lo ha rilevato uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Foggia facendo compilare ai ragazzi alcuni questionari anonimi, pubblicato su ‘Acta Paediatrica’. L’eccesso di caffeina può essere pericoloso per gli adolescenti, ...

“Sono nelle mani dei medici”. Craig Warwick - preoccupa la sua Salute. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi vittima di un mancamento in studio dopo aver lasciato l’Honduras. “Scusatemi - ora non posso più farlo” : Ancora guai per Craig Warwick, alle prese con problemi di salute l’hanno costretto a interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2018. Il sensitivo non si è infatti ripreso del tutto dal malore che lo ha colpito lo scorso martedì sotto gli occhi delle telecamere, nella puntata in cui era atteso al confronto con il compagno d’avventura Franco Terlizzi. Stando a quanto riportato in queste ore da Pomeriggio 5, ...

Anziani - lo studio : nipoti e lavoro fanno bene alla Salute : Il segreto di una vecchiaia in salute? Non fermarsi mai e prendersi cura degli altri. lavoro, volontariato, cura dei nipoti e altre attività fanno bene alla salute degli Anziani. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Bruno Arpino del Dipartimento di Scienze politiche e sociali della Universitat Pomepu Fabra (Upf) di Barcellona, nell’ambito del progetto di ricerca europeo ‘Crew’, e cofinanziato dalla Join Program ...

"Mais ogm non fa male alla Salute". Lo studio dell'università di Pisa : Secondo l'ultimo studio il mais transgenico è più resistente a insetti e malattie, meno tossico ed ha una produttività più alta

Cenere dell'Etna - lo studio del Cnr per capire se fa male alla Salute : ... il presidente Cnr ha approfondito i termini della futura collaborazione con la Regione: 'Le caratteristiche importanti della scienza di frontiera, orientate alla salute dell'uomo, possono essere ...

Salute - lo studio : 2 bicchieri di vino al giorno contro il rischio di demenza : Schiarirsi le idee con un sorso di vino? Secondo una ricerca dell’University of Rochester, condotta però sugli animali, il ‘succo d’uva’ pulisce addirittura il cervello: i topi esposti all’equivalente di due bicchieri e mezzo al giorno, infatti, sono risultati molto più efficienti nel rimuovere la ‘spazzatura’ nel cervello associata con la demenza. Non solo: gli animali che hanno assunto etanolo a dosi ...

L’alcol - consumato in dosi basse - fa bene alla Salute : ecco gli effetti benefici sul cervello dimostrati da un nuovo studio : Mentre un paio di bicchieri di vino possono aiutare a liberare la mente dopo una giornata impegnativa, una nuova ricerca dimostra che in realtà può anche ripulire la mente. Il nuovo studio mostra che livelli bassi di alcol calmano l’infiammazione e aiutano il cervello a liberarsi dalle tossine, incluse quelle associate all’Alzheimer. Maiken Nedergaard, co-direttrice del Center for Translational Neuromedicine presso l’University of Rochester ...

Salute : uno studio fa luce sui meccanismi dell’aterosclerosi : Arriva dalla Calabria lo studio che dimostra un importante meccanismo responsabile della maggiore severità dell’aterosclerosi in presenza di ischemia periferica, come quella degli arti inferiori. La ricerca sperimentale effettuato dal dottor Sabato Sorrentino, del laboratorio di Cardiologia sperimentale dell’Universita’ Magna Grecia, diretto dal professor Ciro Indolfi, e’ stato pubblicato sulla rivista Scientific Report ...

Olio di palma. Nuovo studio Efsa : 'Privo di rischi per maggior parte dei consumatori' - ma esiste un 'potenziale problema di Salute per ... : 17 GEN - I livelli di consumo di 3-MCPD tramite gli alimenti sono considerati privi di rischi per la maggior parte dei consumatori, ma esiste un potenziale problema di salute per i forti consumatori ...