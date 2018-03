Salute | gli esperti | “Nessun pericolo di contaminazione del cibo con il glifosate”

Salute : lo studio - l’espansione dell’industria dei farmaci non l’ha migliorata : L’espansione delle cure mediche ha migliorato la Salute generale. Con un’eccezione. Secondo un nuovo studio condotto su 30 Paesi, in 27 anni l’aumento della spesa per l’assistenza sanitaria e la diffusione delle cure specialistiche sono entrambe associate a una maggiore aspettativa di vita e a una minore mortalità nei Paesi studiati, mentre la crescita dell’industria farmaceutica appare legata a effetti negativi ...

La sicurezza degli operatori di Salute mentale : corso a Ragusa : La problematica è stata trattata nel corso di un percorso formativo organizzato nell'ambito del dipartimento di salute mentale

“Vicini di Salute” : Pfizer e Philips insieme per migliorare la gestione e la presa in carico dei pazienti con patologie croniche : migliorare la continuità assistenziale, potenziare le cure domiciliari mantenendo costante il monitoraggio delle condizioni cliniche, utilizzare tecnologie innovative di teleassistenza per supportare in maniera continuativa il paziente lungo tutto il percorso di cura: sono questi gli obiettivi di “Vicini di salute”, il progetto educazionale di Pfizer e Philips, realizzato in collaborazione con la School of Management del Politecnico di ...

Salamino piccante ritirato dagli scaffali per Salmonella - allerta del Ministero della Salute : Il richiamo a scopo precauzionale per possibile rischio microbiologico, si invitano i consumatori a non mangiarlo ma a riportarlo nel negozio dove lo hanno acquistato.Continua a leggere

“Un brutto incidente stradale”. Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. La preoccupazione dei fan - gli aggiornamenti sulle sue condizioni di Salute : Nottata di Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale che aveva fatto inizialmente preoccupare non poco i fan in attesa di conoscere le sue condizioni di salute. Soltanto nelle ore successive sono arrivate le prime notizie in merito, chiarendo come stavano realmente le cose. Come riportato da Il Messaggero, infatti, protagonista della vicenda è stato Massimiliano Morra, che ...

Noci - mais e soia fanno bene alla Salute : migliorano attività cellule : I grassi Omega 3 e 6 presenti nelle Noci, mais, arachidi e soia possono allungare l'aspettativa di vita se consumati nella giusta quantità. Lo studio

Salute : igiene orale - 8 regole per accogliere la primavera col sorriso : Prevenire oggi per evitare l’insorgere di problematiche dentali domani, contribuendo così alla bellezza del sorriso. In occasione della Giornata dedicata alla prevenzione dentale che si celebra oggi, lo specialista in odontoiatria estetica Neri Pinzuti ribadisce l’importanza dei controlli periodici e dei trattamenti estetici, come l’ortodonzia invisibile e le faccette in ceramica, per salvaguardare la vitalità dei nostri sorrisi. “La ...

Per il compleanno di Chester Bennington la moglie lancia la campagna I Am The Change per la sensibilizzazione della Salute mentale : Il 20 marzo avrebbe dovuto celebrarsi il compleanno di Chester Bennington, frontman dei Linkin Park scomparso lo scorso 20 luglio. Il cantante dei Linkin Park è stato trovato senza vita nella sua abitazione la scorsa estate: secondo l'autopsia effettuata sul corpo di Chester, la morte sarebbe avvenuta per impiccagione, in seguito a periodi di depressione. A otto mesi dalla scomparsa di Chester Bennington, un'iniziativa importante è stata ...

Salute : alcuni oli essenziali farebbero sviluppare il seno agli uomini : Secondo quanto emerso da uno studio del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) della Carolina del Nord, alcuni oli essenziali potrebbero determinare crescita anormale del seno nei giovani maschi: 8 sostanze contenute in questi oli interferirebbero con gli ormoni, causando ginecomastia. I risultati dello studio verranno presentati oggi al meeting annuale dell’Endocrine Society’s a Chicago. “La nostra ...

Randi Ingerman - il dramma di Salute del mito sexy anni 90 : 'Epilessia - mi devo togliere parte del cervello ma...' : Negli anni 90 Randi Ingerman è stata un'icona sexy grazie a spot e apparizioni in tv e cinema. Nel 2006 ha partecipato al reality la Fattoria poi, dal 2009, la modella americana è praticamente ...

La qualità degli spermatozoi specchio della Salute maschile : La ‘qualità’ del seme è uno specchio della salute generale maschile: lo rivela uno studio italiano condotto da Alberto Ferlin, attualmente docente di endocrinologia presso l’Università di Brescia ma che ha svolto il lavoro presso l’Università di Padova, in collaborazione col professor Carlo Foresta. I maschi con bassa concentrazione spermatica (se il numero totale di spermatozoi in un campione è inferiore a 39 milioni) ...

"Difendiamo la nostra Salute dagli appetiti speculativi". Il domenicale di Controlacrisi - a cura di Federico Giusti : Ma l'arretratezza maggiore, e in continua crescita, è quella relativa ai diritti sociali che ormai vengono non solo calpestati da ignorati, dipinti come retaggio di un mondo antico e improponibile. ...

Salute : la carie colpisce nel mondo quasi il 100% degli adulti e il 60% degli under 16 : Oggi la carie è ancora la malattia più diffusa al mondo, colpisce quasi il 100% degli adulti e il 60% dei bambini sotto i 16 anni. Sembrerebbe banale ma la soluzione risiede semplicemente nella prevenzione: secondo gli specialisti dell’ANDI, l’associazione nazionale dentisti, una corretta igiene orale sin dalla prima infanzia centrata sulla spazzolatura profonda due volte al giorno, associata ad un dentifricio al fluoro e a visite ...

Nutraceutici - ecco gli alimenti che fanno bene alla Salute : Gli alimenti Nutraceutici, oltre a nutrire l'organismo, hanno anche una funzione curativa. Un esempio? La pasta arricchita con il betaglucano d'orzo