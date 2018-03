Salerno | auto si ribalta sulla Lungoirno | due persone ferite lievemente

Tir in fiamme - lunghe code sull'autostrada Napoli- Salerno : ERCOLANO - Va a fuoco un camion, paura e lunghe code sull'autostrada . Il fatto si è verificato nel pomeriggio all'altezza dell'uscita Portici-Ercolano dell'A3 in direzione Salerno. A rimanere avvolta ...

Traffico di auto di lusso rubate : maxi scoperta nel porto di Salerno : ... modello Range Rover Sport, rubata il 4 marzo in via Manzoni a Napoli, del valore di 85.000 euro una Land Rover 3000, modello Range Rover Sport, rubata il 7 marzo a Villaricca, del valore di 85.000 ...

Sussurri e veleni sul lungomare di Salerno . De Luca jr. rimette le deleghe sotto l'occhio attento del padre Vincenzo. Renzi cauto - ma il caso monta nel Pd : Sul lungomare di Salerno soffia un vento gelido. Dopo due giorni a rispondere colpo su colpo ("Andremo avanti come un carro armato, vi faremo ringoiare tutto", scriveva appena ieri su Facebook), Vincenzo De Luca sceglie la strada del passo indietro del figlio. Ma non è una resa. Roberto comunica di aver presentato le dimissioni da assessore al Bilancio del Comune nella luccicante cornice del Grand Hotel di Salerno, sotto gli occhi attenti ...

Paolo Salerno ha confessato : è lui l'autore delle 5 rapine tra Albenga e Ceriale : Avrebbe agito perché in difficoltà dal punto di vista economico. Questa mattina il trentenne di Albenga Paolo Salerno , ha ammesso davanti al gip Maurizio Piccozzi la propria responsabilità in merito ...

Salerno - danneggiano 11 auto sul Trincerone : arrestati due giovani : Salerno . Nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio per la prevenzione e la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico e per contrastare ogni forma di illegalità, ...

Salerno - contromano in autostrada si schianta contro un'auto : due morti : Muore nel giorno del suo 25esimo compleanno, imboccando l' autostrada contro mano . Francesco Merola, di Calvanico, ha ucciso un 68enne di Battipaglia in uno s contro frontale. Erano le 6:50 di questa ...

Incidente stradale/ A2 Salerno : contromano in autostrada il giorno del compleanno - due morti (oggi 28 gennaio) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 28 gennaio: A2 a Salerno, giovane in contromano in autostrada il giorno del suo compleanno, due morti. Tragedia a Brescia, morto bimbo 4 anni