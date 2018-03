Salah Abdeslam | chi è Chiesta sua liberazione dal killer di Trebes | terrorista della

Francia - attacco a Trebes – Aggressore ucciso dalle teste di cuoio : tre morti e diversi feriti. L’attentatore chiedeva il rilascio del terrorista Salah Abdeslam : La Francia ripiomba nella paura. L’allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Il sequestratore di ostaggi del supermercato Super U di Trèbes – che ha ucciso tre persone e ne ha ferite diverse – è stato ucciso dalla teste di cuoio intervenute. Poco prima aveva chiesto la liberazione di Salah Abdeslam, l’unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente detenuto in Francia. ...

Salah Abdeslam - procura belga chiede 20 anni. Lui non risponde e dice : “Non ho paura di voi. Musulmani maltrattati” : “I Musulmani sono trattati e giudicati nella peggiore delle maniere, senza pietà, non c’è presunzione d’innocenza. Giudicatemi, fate quello che volete, ho fiducia in Allah e e non ho paura di voi. Non ho niente da aggiungere”. Si presenta in tribunale a Bruxelles Salah Abdeslam, l’unico sopravvissuto fra gli attentatori di Parigi, che deve rispondere di una sparatoria nella capitale belga nella quale furono feriti quattro ...

Alla sbarra in Belgio Salah Abdeslam - l'uomo delle stragi di Parigi : "Non rispondo alle domande" : Udienza nel Palazzo di Giustizia di Bruxelles, dove Abdeslam è stato trasferito dopo esser partito, in piena notte, dal carcere di Fleury-Merogis, a sud di Parigi, in un convoglio della polizia scortato da uomini delle forze speciali. Questo primo processo è quello per la sparatoria avvenuta nella citta' di Forest nel marzo 2016, ed è considerato il preambolo di quello che si svolgerà in Francia per gli attentati che causarono 130 morti

