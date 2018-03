“Sai | Ylenia…” Al Bano | la rivelazione sulla figlia scomparsa Il cantante di Cellino

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 marzo 2018) La nuova edizione di ”The Voice of Italy” riparte con una nuova giuria, un nuovo conduttore e una nuova formula. I quattro giudici del talent show sono J-Ax, Al, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Il rapper è il veterano del programma avendo già preso parte alle edizioni 2014 e 2015, vincendo ‘The Voice of Italy’ 2014 con Suor Cristina Scuccia. Gli altri sono new entry. Renga ha già un’esperienza con i talenti essendo stato giudice fisso dell’edizione numero 14 di ”Amici” di Maria De Flippi, Cristina Scabbia, ladel gruppo rock Lacuna Coil è al suo esordio e anche per il cantautore diSan Marco è la primissima volta che si cimenta nel ruolo di coach. E proprio Alè stato il protagonista di un momento di grande commozione durante la prima puntata che è andata in onda giovedì 22 marzo. Dopo ...