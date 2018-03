Sabato sera i monumenti un' ora senza luce per tutela dell' ambiente

Sipario Senato su era Grasso - nuovo Presidente atteso Sabato sera : Roma, 22 mar. , askanews, Tutto pronto a Palazzo Madama. Quando si sono registrati al nuovo Senato della diciottesima legislatura quasi 260 Senatori su 314 , fra i ritardatari il nome di maggior ...

Sold out in tutto il territorio per 'La febbre del Sabato sera' de La Crisalide : ... le persone che si sono date da fare perché la disabilità avesse dei riflettori e la regista Fabiola Cannella, capace di creare spettacoli sempre in grado di valorizzarli. Chi volesse sostenere le ...

Amici Il Serale - da Sabato 7 aprile su Canale 5 : Un coloratissimo spot preannuncia il ritorno di Amici Il Serale, previsto per sabato 7 aprile in prima serata come di consueto su Canale 5.

“È finita!”. C’è posta per te - Maria De Filippi in ginocchio. Un’autentica rivoluzione - qualcosa che non si era mai visto nella storia del programma. Un colpo al cuore per la signora del Sabato sera : Un giorno nero. Uno di quelli che si ricorda e che, c’è da scommetterlo, anche Maria De Filippi ricorderà a lungo, perché quanto successo ieri ha fatto, a suo modo, storia. Mai infatti era successo che durante la trasmissione si verificassero uno serie di eventi negativi del genere. Cosa è successo? Semplice, la signora della televisione italiana ha realizzato il record di buste chiuse a “C’è posta per Te”: due figli hanno il coraggio di ...

Ascolti tv : è Maria De Filippi la regina indiscussa del Sabato sera degli italiani : Non c'è storia: Maria De Filippi ha vinto ancora una volta la sfida auditel. C'è posta per te ha battuto infatti la seconda...

Guasto elettrico - Sabato sera senza corrente in centro storico : A causa di un Guasto alla rete di alimentazione della linea elettrica pubblica lungo via Arniense, nella serata di oggi e nel corso notte rimarrà senza luce gran parte del quartiere Santa Maria, nel ...

DIRETTA - Amici 17 : la puntata del Sabato in attesa del serale : Il serale di Amici 17 è praticamente alle porte, infatti mancano poco più di venti giorni all'inizio della prima serata che andrà in onda a partire da sabato 7 aprile su Canale 5. Intanto, nella scuola più famosa d'Italia, la produzione e gli insegnanti si stanno prodigando a formare la classe che raggiungerà la fase più importante del programma. Già nelle scorse settimane ci sono stati vari tentativi per assegnare le tanto desiderate felpe ...

Tuscania : Settima giornata di Pool A - Sabato sera al PalaEstra contro l'Emma Villas Siena : Per i nostri tifosi che non potranno seguirci in trasferta, sarà possibile seguire il match tramite lo streaming della web tv di Lega Volley Channel QUI Tuscania. Dopo il match di domenica contro la ...

Programmi Tv di stasera - Sabato 17 marzo 2018. Pets su Italia 1 : Pets Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Seconda puntata della tredicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, accompagnati stavolta da un robot. Scenderà sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico il cast composto da Don Diamont – Hanna Karttunnen; Akash – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron (coppia in attesa di ...

Stasera in tv : programmi tv di oggi Sabato 17 marzo : ... Spal-Juventus alle 20:45 in diretta su SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT. Nel pomeriggio c'è invece la serie B con la 31° giornata da seguire alle 15 con Diretta Gol ...

Scoppia lo scandalo È arrivata la felicità al Sabato sera e la Rai cambia ancora programmazione : Sarebbe stato un vero e proprio scandalo mandare in onda È arrivata la felicità al sabato sera e forse anche la Rai se ne è resa conto visto che ha cambiato nuovamente programmazione. La bella notizia è che la fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria non andrà in onda al sabato sera e non sarà spostata su Rai2, ma ogni lieta novella nasconde sempre il suo rovescio della medaglia, quale sarà questa volta? Dopo le polemiche dei giorni ...

Amici 2018 - quindicesima puntata di Sabato 17 marzo in diretta : si assegnano i primi posti del Serale : Amici 2018 Su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato pomeriggio di Amici 2018, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della quindicesima puntata, dove si assegnano le prime maglie del Serale. Amici 2018: le anticipazioni del quindicesimo speciale In diretta su Canale 5, a partire dalle 14.10, Maria De Filippi conduce il quindicesimo speciale di Amici ...

Amici 17 - Sabato 7 aprile l'inizio del serale : Annalisa possibile coatch? Video : sabato 17 marzo termina la trasmissione [Video] televisiva C'è posta per te, condotta dalla presentatrice Maria De Filippi, capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Termina dunque la gara degli ascolti con Milly Carlucci, conduttrice del programma Ballando Con Le Stelle: la De Filippi ha portato ospiti importanti nella sua trasmissione, come Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per battere la concorrenza della ...

Amici 17 - Sabato 7 aprile l'inizio del serale : Annalisa possibile coatch? : sabato 17 marzo termina la trasmissione televisiva C'è posta per te, condotta dalla presentatrice Maria De Filippi, capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Termina dunque la gara degli ascolti con Milly Carlucci, conduttrice del programma Ballando Con Le Stelle: la De Filippi ha portato ospiti importanti nella sua trasmissione, come Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per battere la concorrenza della Rai. ...