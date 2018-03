Sabato e domenica riapre Agrimont | grande offerta di attrezzature e prodotti per

Torna l'ora legale : tra Sabato e domenica lancette in avanti : Conto alla rovescia per spostare l'orologio un'ora avanti: domenica, quando saranno le 2 di notte, le lancette andranno avanti fino alle 3. E così, anche se per qualcuno quei 60 minuti in meno di ...

Tra Sabato 24 e domenica 25 lancette in avanti : Ora legale in vigore da domenica 25 marzo. Il cambio orario scatterà alle 2 di notte. Bisognerà riprogrammare gli orologi analogici. Quelli

EQUINOZIO DI PRIMAVERA - OGGI 20 MARZO 2018/ Tra Sabato e domenica torna anche l'ora legale : EQUINOZIO di PRIMAVERA, 20 MARZO 2018: perché cade OGGI e in futuro cadrà il 19 giorno della festa del papà. Le differenze con quella meteorologica e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:09:00 GMT)

Torna l’ora legale : lancette avanti di 60 minuti fra Sabato e domenica : L’ultima volta che se ne è parlato è stato appena un mese fa. Al Parlamento europeo è arrivata una proposta di abolizione dell’ora legale. Nulla di fatto. Il cambio dell’ora rimane e avviene a giorni: l’ultima domenica di marzo porta il ritorno dell’ora legale. In Italia, come nel resto dell’Unione Europea, è consuetudine da alcuni anni che accada in questa giornata. Nella notte fra il 24 e il 25 si spostano in avanti le lancette dell’orologio e ...

Sabato e domenica tra Cervo e San Bartolomeo al Mare la 'Downhill del Golfo Dianese' : adrenalina che sale : ... Team GB Rifar, , Tommaso Francardo , Team Supernatural, , di Diano San Pietro, secondo nel 2017 nell'Enduro series francese, Davide Palazzari , Team Scout, , Andrea Gamenara , Team Punto Sport, . ...

E’ arrivata la felicità 2 dopo Domenica In/ Fiction sospesa in onda al Sabato - anzi no : E’ arrivata la felicità 2 dopo Domenica In: cambio di orario per la Fiction in onda su Rai 1. La serie tv con protagonisti la Pandolfi e Santamaria, cambia programmazione(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:41:00 GMT)

Allerta Meteo WeekEnd - avviso della protezione civile per Sabato 17 e Domenica 18 Marzo : ecco MAPPE - DETTAGLI e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni Meteorologiche ancora piuttosto dinamiche su gran parte della Penisola. Nella giornata di domani al Centro Nord persisterà un quadro Meteorologico di tempo perturbato per l’avanzamento sul bacino del Mediterraneo di una struttura depressionaria di origine atlantica. Contestualmente dal Nord- Africa confluiranno verso l’area ionica intense correnti nei bassi strati, ...

Liguria - prorogata l’allerta : è “gialla” dalle 20 di Sabato alle 20 di domenica : L’Arpal ha prolungato l’allarme livello più basso per temporali dalle 20 del 10 marzo alle 20 di domenica 11 |

Tregua del maltempo - ma da Sabato tornano pioggia e neve - la giornata peggiore domenica : Roma - Dopo la breve Tregua di metà settimana, nel corso del weekend il maltempo tornerà il protagonista con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi. Colpa di un'energica circolazione depressionaria in approfondimento sull'Europa occidentale, che spingerà un'intensa perturbazione verso la nostra Penisola. Saranno colpite soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche centro settentrionali con fenomeni anche ...

Sabato 17 e Domenica 18 Marzo la quarta edizione di Santander La Mezza di Torino : Ma Santander La Mezza di Torino, oltre ad essere un importante evento di sport, è sin dalla prima edizione anche un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca ...

VIABILITA' - Sabato 10 e domenica 11 marzo variazioni per la circolazione nei percorsi coinvolti : Nel fine settimana modifiche alla viabilità in città per la 'Granfondo del Po 2018' 08-03-2018 / Giorno per giorno In occasione delle manifestazioni sportive ciclistiche non agonistiche 'La Furiosa' e ...

Tregua del maltempo - ma da Sabato tornano pioggia e neve - la giornata peggiore domenica : Roma - Dopo la breve Tregua di metà settimana, nel corso del weekend il maltempo tornerà il protagonista con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi. Colpa di un'energica circolazione depressionaria in approfondimento sull'Europa occidentale, che spingerà un'intensa perturbazione verso la nostra Penisola. Saranno colpite soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche centro settentrionali con fenomeni anche ...

Sempre domenica - Sabato 10 al Teatro Centro Sociale di Pagani. : Biglietti Euro 13,00 Orario spettacoli: ore 21:00 AperiSpettacolo a cura di Ritratti di Territorio ore 20:15

I Gatti Più Belli del Mondo sfileranno in passerella al Centro Sportivo di Cornaredo Sabato 17 e domenica 18 Marzo. : ... www.expofelina.it si può stampare il coupon che, presentato alle biglietterie del Palazzetto dello Sport, dà diritto a ricevere un simpatico omaggio. Cornaredo , MI, Palazzetto dello Sport - Centro ...