Russia-Brasile 0-3 in amichevole | gol di Miranda | Coutinho e Paulinho

Il Brasile batte tre colpi : Miranda - Coutinho e Paulinho - superata la Russia : Tre colpi, per un messaggio chiaro in vista dei prossimi Mondiali: il Brasile c'è. La Nazionale verdeoro, una delle principali accreditate ad alzare la Coppa del Mondo, si è fatta trovare pronta nella ...

Amichevoli : tris del Brasile alla Russia - vince anche l'Uruguay : L'interista Miranda sblocca, poi Coutinho su rigore e Paulinho. La Celeste accede in finale di China Cup, a segno Suarez e Cavani contro la Repubblica Ceca

Nazionali - Cavani-Suarez stendono la Rep. Ceca di Schick. Brasile in campo contro la Russia : In una giornata ricca di amichevoli interNazionali sono già scese in campo alcune rappresentative. Al Guangxi Sports Center di Nanning l'Uruguay ha strappato il pass per la finale della China Cup dove ...

Pelè non è andato a Mosca per Russia-Brasile : Pelè non è partito per Mosca dove questa sera avrebbe dovuto presenziare all’amichevole premondiale fra Brasile e Russia, in quello stadio Luzhniki che il prossimo 15 luglio ospiterà la finale del torneo iridato. Motivo della mancata presenza di O Rei è il divieto dei medici, a causa dei problemi che il 78enne ex fuoriclasse accusa a un ginocchio. Lo specialista che lo ha in cura gli ha consigliato di evitare gli spostamenti e i viaggi. ...

Alisson capitano del Brasile contro la Russia : ... ha regalato a ogni giocatore il libro 'Leading with the heart' scritto dal tecnico del Dream Team del basket Usa Mike Krzyzewski, che insegna a come provare ad essere leader nello sport e anche ...