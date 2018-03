Royal Bliss | il party a Milano

I primi 6 cocktail realizzati con le toniche Royal Bliss : A pochi giorni dall’arrivo in Italia delle prime casse di Royal Bliss, ieri sera al party di Villa Necchi Campiglio organizzato da Vogue, il popolo della notte milanese ha sperimentato i primi 6 cocktail realizzati con la nuova gamma di toniche e mixer lanciate da The Coca-Cola Company. A ideare i mix capaci di mettere in risalto le sfumature aromatiche dei 6 Royal Bliss sono arrivati 6 rinomati bartender italiani: Filippo Sisti (Milano, ...

Coca-Cola porta in Italia le toniche premium Royal Bliss : Aspettando conferme per la sua primissima bevanda alcolica, attualmente in fase di studio in Giappone, The Coca-Cola Company ha presentato ufficialmente all’Italia il brand Royal Bliss, che propone una nuova gamma premium di toniche e mixer. E lo ha fatto con un grande party a Roma, in collaborazione con Vogue Italia. L’evento si è svolto all’interno della suggestiva cornice de La Lanterna, dove l’invito a osare che ...