calcioweb.eu

: Rosetti sul Var: “arbitri meno soli” - #Rosetti #“arbitri #soli” - zazoomnews : Rosetti sul Var: “arbitri meno soli” - #Rosetti #“arbitri #soli” - zazoomblog : Rosetti sul Var: “arbitri meno soli” - #Rosetti #“arbitri #soli” - zazoomnews : Rosetti sul Var: “arbitri meno soli” - #Rosetti #“arbitri #soli” -

(Di venerdì 23 marzo 2018) “L’obiettivo del progetto è di eliminare degli errori chiari e evidenti. La possibilita’ di fare un rewind su eventuali dubbi e mettere chiarezza equivale a tornare indietro nel tempo permettendo di mutare gli eventi, ridando loro la giusta rotta”. Con queste parole, rilasciate in un’intervista concessaa alla rivista “Undici” di marzo, Roberto, ex arbitro internazionale e da ottobre 2016 responsabile italiano del Var, parla di uno strumento ormai diventato uno dei protagonisti del campionato di Serie A e che sara’ presente anche ai Mondiali in Russia. “Basta davvero poco per interpretare male una situazione: una prospettiva sbagliata, un giocatore che si interpone tra arbitro e azione. Quello che e’ sfuggito all’arbitro, un errore cruciale, puo’ danneggiare squadre, federazioni e soprattutto lui stesso. Con ...