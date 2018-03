Rosato | non votiamo neanche la Bernini

Camere : Rosato - non voteremo Romani : ANSA, - ROMA, 22 MAR - "Noi non voteremo Romani. Non abbiamo nessuna intenzione di votare Romani. Poi se ci viene chiesta una valutazione diciamo che è stato un capogruppo di opposizione che ha avuto ...

Presidenze Camere - Martina 'Andiamo a incontro capigruppo'. Rosato 'Non voteremo Romani' : ROMA - La partita dei presidenti di Camera e Senato riparte da zero dopo l'ultima offerta di Di Maio : nuovi incontri tra i capigruppo di tutte le forze politiche, puntando su figure di garanzia. E l'...

Pd - Rosato : sul governo utile un referendum tra gli iscritti. Orfini : non serve. Martina : pronti all'opposizione : ROMA - 'Non sono d'accordo a fare un governo con i 5 stelle, ma su decisioni importanti potrebbe essere utile una consultazione degli iscritti, anche sulla possibilità eventuale di fare un governo'. ...

Pd - Rosato 'Utile un referendum tra gli iscritti sul futuro governo'. Orfini 'Non serve'. Richetti 'Sì a esecutivo di scopo' : Per Richetti il 'renzismo' non è finito: 'Quella spinta a cambiare la politica e il Paese non è per nulla terminata. Il lavoro che ha davanti il Pd è enorme e Renzi può avere un ruolo. Ma è bene che ...

Pd : Rosato - opposizione non è Aventino : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – “Noi faremo veramente bene l’opposizione”. Quindi, Aventino? “No, l’Aventino è un’altra cosa. Quando ci sono cose su cui si è d’accordo” con chi governa “lo si dice”. Lo ha detto Ettore Rosato a Un Giorno da Pecora. L'articolo Pd: Rosato, opposizione non è Aventino sembra essere il primo su Meteo Web.

Rosato (Pd) : “Di Maio vuole fare il presidente della Camera - noi non siamo ostili” : Secondo il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, il capo politico del M5s Luigi Di Maio vuole essere il prossimo presidente della Camera: "Abbiamo votato Di Maio alla Camera una volta e non siamo ostili".Continua a leggere

Renzi "non è causa della sconfitta" e il Rosatellum "aiuta la governabilità". Le difese di Ettore Rosato : La causa della sconfitta del Pd non è Matteo Renzi, la legge elettorale sta avvantaggiando la governabilità. Ettore Rosato non teme di andare controcorrente nella lettura della situazione politica nazionale, all'indomani della Direzione Pd che ha visto le dimissioni di Renzi e il passaggio del partito nelle mani del reggente Maurizio Martina."La causa della sconfitta del Pd, a mio giudizio, non è Renzi" ha detto a Radio 24 ...

Pd - Rosato : «Renzi non parteciperà alle prossime primarie. Calenda? Si è appena iscritto...» : «Renzi non parteciperà alle prossime primarie del partito. Lo farà Calenda? Si è appena iscritto». Lo si legge su twitter che riporta uno stralcio dell'intervista...

Matteo Renzi - il passo indietro definitivo. Rosato : 'Non si candiderà alle primarie' : Il passo indietro definitivo, forse un addio. Matteo Renzi non si candiderà alle primarie del Pd . Mossa ovvia, considerando il disastro delle ultime elezioni che hanno incrinato, forse per sempre, la ...

Rosato e il futuro di Renzi Non sarà alle primarie : Alla fine tocca al capogruppo dem alla Camera, Ettore Rosato fare chiarezza sul futuro di Matteo Renzi. Ospite a Omnibus su La7, Rosato ha affermato che "Renzi non parteciperà alle prossime primarie del partito". E sull'ipotesi Calenda candidato alle primarie afferma: "Lui? Si è appena iscritto...".Insomma dalle parole del capogruppo Dem emerge a tratti il futuro del segretario dimissionario che a quanto ...

Elezioni 2018 - Rosato : 'Renzi non parteciperà alle primarie Pd' - : Il capogruppo dem alla Camera chiude anche alla possibilità di vedere Calenda alla guida del partito: "Si è appena iscritto". E ribadisce: nessun accordo di governo né con il centrodestra né con il ...

PD - Rosato : “RENZI? NIENTE PRIMARIE”/ “Matteo non vuole fare il segretario. Calenda? Si è appena iscritto” : Crisi Pd, ROSATO annuncia che Matteo Renzi non si candiderà per le primarie. “Non vuole fare il segretario. Calenda? Si è appena iscritto”. Le ultime notizie sul Partito democratico(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 15:27:00 GMT)

Rosato : Renzi non parteciperà a primarie. Orlando : nessun accordo con M5S : L'annuncio del capogruppo Pd Rosato: l'ex premier non sarà tra i candidati nella prossima consultazione per la segreteria. Il Ministro della Giustizia: "le battaglie che possono diventare maggioritarie in Parlamento, non penso ad una opposizione che si limita ad una sorta di Aventino ma che abbia un carattere costruttivo". Prodi: il Pd non è finito.

Pd - Rosato : 'Renzi non parteciperà alle prossime primarie. Calenda? Si è appena iscritto...' : 'Renzi non parteciperà alle prossime primarie del partito. Lo farà Calenda? Si è appena iscritto'. Lo si legge su twitter che riporta uno stralcio dell'intervista al capogruppo del Pd alla Camera, ...