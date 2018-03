Ron | disponibile da oggi il doppio vinile di “Lucio!”

Ora Pd disponibile a confRonto - ma trattativa riparta da zero : I pentastellati insistono: contrari ad eleggere alle Camere indagati o condannati e nel Movimento molti sono contrari ad accordi con Berlusconi. Pd si rimette in gioco -

Il nuovo Raspberry Pi 3 B+ è disponibile da RS Components e Allied ElectRonics & Automation : Il Gruppo è presente con sedi operative in 32 Paesi e, attraverso Internet e i cataloghi cartacei, distribuisce una gamma di oltre 500.000 prodotti a più di 1 milione di clienti in tutto il mondo, ...

Scandalo TRono Over - pure Sossio scarica dama Melania : 'Poco disponibile' : Entusiasmo is the new "tr***atina". I cavalieri del Trono Over di 'Uomini e Donne" hanno il chiodo fisso. Campioni della categoria "una botta e via" sono Sossio, Giorgio e Riccardo. Ma gli Over sono ...

Se la sinistra vuole rappresentare gli esclusi - sia disponibile al confRonto con M5S : Una possibile lettura del voto del 4 Marzo passa lungo il nesso nazionale-sovranazionale, per usare il lessico gramsciano. È per noi l'asse nazionale-europeo-eurozona. L'articolazione reale del nesso non è univoca e non è neutra, ovviamente. Ha precisi segni di classe: beneficia o colpisce i diversi interessi economici e sociali.Per l'articolazione mercantilista del nesso nazionale-europeo-eurozona in forza da decenni, la ...

Xenoblade ChRonicles 2 : disponibile la nuova patch che introduce la modalità "Advanced New Game" : Alla fine del mese di gennaio vi avevamo parlato dell'arrivo del New Game Plus in Xenoblade Chronicles 2 chiamato "Advanced New Game". Questa modalità permetterà ai giocatori di tuffarsi nuovamente nell'avventura ad una difficoltà più elevata.Come segnala Gematsu, la modalità è stata resa disponibile con la patch 1.3.0 che, oltre a introdurre l'Advanced New Game, mira a correggere bug minori, problemi tecnici e interviene a bilanciare il ...

Star Wars BattlefRont 2 : disponibile la modalità Jetpack Cargo : EA e DICE continuano a supportare il loro Star Wars Battlefront 2 con la pubblicazione della nuova patch 1.2 che introduce nel gioco interessanti novità.Come segnala Gamingbolt, infatti, grazie al nuovo aggiornamento 1.2 sono stati introdotti cambiamenti al bilanciamento degli eroi, nuove location per la modalità Custom Arcade (inclusi Kashyyyk, Hoth, Endor, Crait, Jakku e Death Star II) e la Jetpack Cargo Mode.Quest'ultima è molto simile a ...

Aggiornamento 1.1 di Star Wars BattlefRont 2 disponibile il 16 gennaio - promesse tante modifiche : Un titolo che di certo non ha vissuto giorni sereni nel periodo post lancio Star War Wars Battlefront 2, vista la tempesta scatenatasi in materia di microtransazioni: ovviamente la tempestività di reazione mostrata da Electronic Arts e DICE (quest'ultima unitamente a Criterion Games e Motive Studio) ha evitato danni peggiori, consentendo al gioco di incassare dignitosamente i colpi e andare avanti per la sua strada. Ebbene, a due mesi precisi ...