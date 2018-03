Roma | Totti diventa San Francesco | in centro spunta il murale di Tvboy

Roma : cancellato murales Francesco Totti. Opera realizzata da Tvboy : Roma – rimosso murales su Francesco Totti. Tvboy: ex capitano diventa San Francesco da Roma Roma – L’Opera pittografica dedicata a Francesco Totti è stata... L'articolo Roma: cancellato murales Francesco Totti. Opera realizzata da Tvboy proviene da Roma Daily News.

Roma - i bookmaker quotano il ritorno di Totti : Roma - Ci ha giocato e vinto insieme, ma è arrivato troppo tardi sulla panchina della Roma per poterlo allenare. Tant'è che nella sua squadra dei sogni , schierata con il 4-3-3, Eusebio Di Francesco ...

Roma - il ritorno in campo di Totti è quotato 100 : TORINO - Ci ha giocato e vinto insieme, ma è arrivato troppo tardi sulla panchina della Roma per poterlo allenare. Tant'è che nella sua squadra dei sogni , schierata con il 4-3-3, ca va sans dire, ...

Roma - Gandini : “Totti centrale nel progetto giallorosso” : TOTTI – “Il Capitano è centrale nel nostro progetto. E’ con noi nel nuovo ruolo da inizio stagione, sta facendo una transizione importante. Come molti suoi colleghi hanno detto il passaggio dal campo alla scrivania non è indolore e richiede tempo, attenzione e pazienza. Ci troviamo bene con lui e Francesco è molto vicino alla […] L'articolo Roma, Gandini: “Totti centrale nel progetto giallorosso” proviene da ...

Roma - Gandini : “Totti centrale nel progetto della Società” : TOTTI – “Il Capitano è centrale nel nostro progetto. E’ con noi nel nuovo ruolo da inizio stagione, sta facendo una transizione importante. Come molti suoi colleghi hanno detto il passaggio dal campo alla scrivania non è indolore e richiede tempo, attenzione e pazienza. Ci troviamo bene con lui e Francesco è molto vicino alla […] L'articolo Roma, Gandini: “Totti centrale nel progetto della Società” proviene da ...

Roma - Gandini : “Totti centrale nel progetto” : “Totti e’ centrale nel nostro progetto. Sta facendo una transizione importante e, come hanno detto molti suoi illustri colleghi, il passaggio dal campo alla scrivania non e’ indolore. Richiede tempo, attenzione e molta pazienza. Ma ci troviamo molto bene con lui, e’ molto vicino alla squadra, a Di Francesco e Monchi, sta dando il suo contributo e sta imparando un po’ di segreti da chi gli sta intorno”. ...

Roma - Totti : 'Il Barcellona dovrà sudare per eliminarci' : TORINO - ' Andremo lì a fare la nostra partita, per fare vedere che la Roma può combattere anche con il Barcellona '. Così Francesco Totti commenta ai microfoni di Premium Sport il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che vedrà la Roma sfidare il Barcellona . ' Il calcio è bello perché può succedere di tutto, affrontiamo una delle più forti d'Europa ma ...

Sorteggi Champions : Barcellona-Roma. Totti : «Ce la giocheremo» : Il mal comune non fa sorridere nessuno. Se la Juve ha preso il Real Madrid, che ha vinto le ultime due edizioni di Champions e l'ultima proprio contro i bianconeri a Cardiff, la Roma non può certo ...

Barcellona-Roma : ecco quando si giocherá - le reazioni a caldo di Monchi e Totti : Abbiamo pescato la squadra più forte del mondo, ma se siamo qui vuol dire che ce lo siamo meritato. Serve la mentalitá giusta per continuare' . Attenzione non solo a Messi: 'Questo è il momento di ...

Sorteggi Champions : Roma-Barcellona. Totti : «Ce la giocheremo» : Il mal comune non fa sorridere nessuno. Se la Juve ha preso il Real Madrid, che ha vinto le ultime due edizioni di Champions e l'ultima proprio contro i bianconeri a Cardiff, la Roma non può certo ...

Roma - sorteggio Champions. Totti : “il Barcellona dovrà sudare per eliminarci” : “Sono contento del sorteggio perche’ siamo tra le otto piu’ forti d’Europa, quindi sarebbe stato uguale affrontare anche altre squadre, come City o Real Madrid. Ce la giocheremo come abbiamo fatto finora: in questa Champions abbiamo fatto un cammino positivo, quindi il Barcellona avra’ da sudare per eliminarci”. Cosi’ Francesco Totti, intervistato da Premium Sport, commenta l’esito dei sorteggi di ...

Totti : 'Il Barcellona sarà preoccupato di affrontarci. Troverà una grande Roma' : L'ex capitano e dirigente della Roma , Francesco Totti , ha commentato a caldo il sorteggio di Champions League contro il Barcellona a Premium Sport : ' Sono contento, siamo fra le otto più forti d'Europa . Sono tutte difficili, affrontiamo questa sfida con serenità e tranquillità. Sappiamo che il Barcellona è una delle squadre più forti d'...

Totti : 'Il Barcellona dovrà sudare per battere la Roma' : Così Francesco Totti, intervistato da Premium Sport, commenta l'esito dei sorteggi di Champions. 'Mio figlio è pazzo di Messi, l'ultima volta gli ho chiesto la maglia perchè gliene avevo regalate ...

Roma - Totti : "Barcellona? Sono contento - dovranno sudare per eliminarci" : L'urna non è stata clemente con la Roma: il Barcellona è uno degli avversari peggiori possibili per Di Francesco e i suoi. Ma Francesco Totti non ha paura: "Sono contento per il sorteggio. Affrontare ...