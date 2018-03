Roma Torna l’appuntamento con il Festival di Pasqua

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “Cont Roma no” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro ( Antonio Albanese ) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano . Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

Roma - imbrattata la lapide di Aldo Moro : ritorna la sigla delle Brigate Rosse | : Una scritta con vernice rossa nel luogo dove fu sequestrato l’allora presidente della Dc e uccisi gli uomini della scorta. Pochi giorni fa la cerimonia per il 40esimo anniversario

Roma - imbrattata la lapide di Aldo Moro Ritorna la sigla delle Brigate Rosse| : Una scritta con vernice rossa nel luogo dove fu sequestrato l’allora presidente della Dc e uccisi gli uomini della scorta. Pochi giorni fa la cerimonia per il 40esimo anniversario della strage di via Fani

Roma - imbrattata la lapide di Aldo Moro Ritorna la sigla delle Brigate Rosse|F : Una scritta con vernice rossa a coprire il ricordo nel luogo dove fu sequestrato l’allora presidente della Democrazia Cristiana e uccisi gli uomini della sua scorta. Pochi giorni fa la cerimonia di commemorazione per il 40esimo anniversario della strage di via Fani

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “Cont Roma no” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro ( Antonio Albanese ) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano . Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

Batistuta torna in campo e carica la Roma : "Può battere il Barcellona" : Lo farà stasera, per la 'Partita Mundial' tra Italia e Resto del Mondo, il cui incasso sarà devoluto ad associazioni che si occupano della violenza contro le donne. L'attaccante campione d'Italia con ...

Imprese - torna a Roma il 'Dig.Eat' : focus sull'arena digitale - : La manifestazione può essere seguita anche in diretta streaming.La partecipazione all'evento è gratuita e le iscrizioni online si chiuderanno alle 12.00 di mercoledì 9 maggio 2018, sarà comunque ...

Ta.Ri. : Campidoglio - diminuisce tariffa rifiuti. Nuovo regolamento - gestione riscossione torna a Roma Capitale : diminuisce la tariffa sui rifiuti ( Ta.Ri. ) per l’anno 2018, che produrrà un gettito previsto di 771 milioni di euro con una riduzione che andrà a vantaggio sia delle utenze non domestiche, imprese ed esercizi commerciali (-0,93%), che a beneficio delle utenze domestiche (-0,73%). È quanto stabilisce una delibera della Giunta capitolina, che ha anche approvato […]

Serie A Bologna - Di Vaio : «Contro la Roma per tornare a vincere» : Bologna - Il Bologna arriva alla sosta con tanto entusiasmo dopo il pareggio in casa della Lazio. "A Roma abbiamo fatto una buona partita - ha dichiarato oggi il club manager Marco Di Vaio a margine ...

La Virtus Roma Torna a vincere superando Agrigento : torna alla vittoria la Virtus Roma che, sul parquet casalingo, batte la Fortitudo Agrigento per 89-72, confermando, quindi, ciò che era stato detto da coach... L'articolo La Virtus Roma torna a vincere superando Agrigento proviene da Roma Daily News.

Roma - El Shaarawy è tornato : da ora in poi tocca a lui : dal nostro inviato CROTONE Alla fine, El Shaarawy è tornato : l'assist di Di Francesco è andato a buon fine , 'spero torni a essere decisivo, sta bene', l'auspicio di Eusebio alla vigilia, . Lo scorso ...

Serie A 29esima giornata - Il Crotone non si ripete contro la Roma e torna alla sconfitta : Crotone 0 Roma 2 Marcatori: El Shaarawy 40°, Naiggolan 75° Crotone (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, Benali,

ANTONIO ALBANESE/ Torna al cinema con il film “Cont Roma no” (Che tempo che fa) : Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera ci sarà anche ANTONIO ALBANESE . Il 29 marzo uscirà nei cinema il film “Contromano” , da lui diretto e interpretato(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Torna il 'Sei Nazioni di rugby' - a Roma arriva la Scozia : sarà una grande festa : ...tre importanti realtà sportive che da diversi anni sono impegnate in prima linea nell'integrazione nel tessuto sociale italiano di giovani extracomunitari attraverso i valori sani dello sport: Le Tre ...

Roma - torna Libri Come nel segno di Alessandro Leogrande : Dal 15 marzo ritorna "Libri Come", la Festa del Libro e della Lettura di Roma quest'anno ha scelto Come tema l'esplorazione della felicità. All'Auditorium Parco della Musica oltre 130 eventi e 300 scrittori.Continua a leggere