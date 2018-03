Roma | stop Under | distorsione al ginocchio con la Nazionale turca

M5S - Di Maio stoppa il centrodestra : Romani invotabile : ' Così regaliamo tutto al centrodestra ' . Malumori diffusi, tra gli eletti M5S, soprattutto a Palazzo Madama, dove nelle ultime ore prende piede una vera e propria sindrome da accerchiamento. Salta, ...

Sciopero mezzi Roma - oggi 22 marzo/ Ultime notizie stop Atac-Tpl : fermi metro - bus e tram - info e orari - : Sciopero mezzi Roma, oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie, info e orari. stop Atac-Roma Tpl per bus, metro, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti.

Roma : Sciopero - domani stop a bus e metro : Lo Sciopero sarà di 24 ore, con fascia di sicurezza fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20 – Roma – Trasporto pubblico domani a... L'articolo Roma: Sciopero, domani stop a bus e metro proviene da Roma Daily News.

A Roma sfilano le femministe di Non una di meno : stop maschilismo : Roma, , askanews, - "Siamo donne, siamo gay, siamo nere, siamo bianche, del maschilismo siamo stanche". E' lo slogan-guida delle organizzazioni femministe convocate dal collettivo "Non una di meno" ...

SCIOPERO DEI MEZZI - OGGI GIOVEDÌ 8 MARZO/ Stop Atac - Atm treni e aerei : Roma bloccata dai cortei : SCIOPERO generale OGGI 8 MARZO 2018: MEZZI pubblici e trasporti ko, Stop Atm, Atac, Anm. treni, aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:48:00 GMT)

Roma - problemi cardiaci per Nura : stop di 30 giorni : Sarà costretto a fermarsi per trenta giorni Abdullahi Nura, giovane calciatore di proprietà della Roma ma in prestito al Perugia in Serie B. Uno dei talenti più brillanti della società giallorossa, ...