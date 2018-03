Roma | spunta murale con il bacio tra Salvini e Di Maio

Roma - al Parlamento spunta il murales del bacio tra Salvini e Di Maio : Nel centro di Roma, in via del Collegio Capranica a due passi da Montecitorio, è spuntato un murales che ritrae la scena di un bacio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nel giorno in cui si apre la ...

Roma - strade invase dai rifiuti : e tra i cassonetti spuntano le galline : Una domenica bestiale, non solo per lo stress causato dal traffico per i crateri sull'asfalto, la pioggia e la visita dalla suocera. 'Che domenica bestiale la domenica con te', con un gallo e una ...

Napoli-Roma : Sarri con il dubbio Hamsik - ma rispunta Milik : NAPOLI - È tornato a splendere il sole a Castel Volturno e la neve dei giorni scorsi è già un ricordo. Un clima che piace a Maurizio Sarri che continua a preparare la capolista alla sfida al ' San ...

Shakhtar-Roma - in Ucraina spunta il tè Totti : Qualificazione per blindare i giocatori? Economicamente è importante andare avanti, noi abbiamo Alisson ed è importante averlo qui con noi", le parole di Monchi rilasciate a Premium Sport. "La ...

Dalla guarnigione Romana spuntano gli antichi "guantoni da boxe" : L'antica guarnigione romana lungo il vallo di Adriano continua, quasi duemila anni dopo la sua costruzione, a regalare sorprese e scoperte agli archeologi. Che adesso hanno avuto occasione di ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Giorgio Manetti e Tina Cipollari : spunta una cena Romantica (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti tra Anna Tedesco e Gemma Galgani, il pubblico è convinto: "Usa Gemma per visibilità ma vorrebbe Anna"(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 17:05:00 GMT)

Roma - nel piano salva-Atac spuntano 3 milioni di premi ai manager : Sorpresa: nelle carte del concordato rispuntano i maxi-premi ai dirigenti che hanno portato l'Atac a un passo dalla bancarotta. Tra i debiti che la partecipata del Campidoglio si è impegnata a saldare ...

Roma - 'Cara Cinecittà' : dai depositi spuntano centinaia di lettere di italiani che tra gli anni '60 e '80 sognavano di fare cinema : 'Gentili funzionari degli studi di Cinecittà, vi scrive un bambino di 13 anni. A me piace molto recitare , ho anche fatto la parte di Cristoforo Colombo nella recita della scuola di quinta elementare, ...

Roma - Cinema Aquila : il Comune nomina il gestore - ma spunta la società finita sotto inchiesta : A volte ritornano. Sembra lo slogan del Nuovo Cinema Aquila. Un caso davvero strano, quello della storica sala del Pigneto, dove i vecchi concessionari, coinvolti nell'inchiesta Mondo di Mezzo, vengono prima revocati dal Comune per via di una gestione 'inadeguata e irregolare', e poi ritornano in pole position, aggiudicandosi il bando pubblico. Con un nome diverso, certo, ma ...

Necropoli Romana spunta da scavi tramvia : ANSA, - FIRENZE, 8 FEB - Le vestigia di una enorme Necropoli, risalente al 1/o secolo dopo Cristo, con tanto di salme intatte, arse secondo l'antico rito romano del 'Bustum' è emerso dagli scavi ...

Milan - per il nuovo impianto spunta l'immobiliarista dello stadio della Roma : Dall'altra, la società rossonera vuole in ogni caso portare avanti anche il discorso del nuovo stadio di proprietà, il modello verso cui va il calcio moderno in tutto il mondo. E ha incaricato l'...

Roma - la donna investita dalla metro è stata spinta : spunta un video con un uomo che fugge. In ospedale le è stata amputata la mano : Roma - E' stata una questione di pochi istanti. Una spinta e la donna è finita sui binari della metro di Roma proprio mentre passava un convoglio che l'ha investita. Una sequenza che...

Calciomercato Roma/ News - Giaccherini : spunta un retroscena sull’esterno d’attacco (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’agente dell’esterno d’attacco Emanuele Giaccherini, ha contattato il direttore sportivo Monchi(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:54:00 GMT)