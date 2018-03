Roma | la Polizia Civitavecchia studia uso defibrillatore

Roma : Tor Carbone - postato sportello polizia per disabili : Suggerimenti per il rinnovo della sede dai pazienti della Fondazione Santa Lucia e da un poliziotto ora sulla sedia a rotelle – Roma – E’... L'articolo Roma: Tor Carbone, postato sportello polizia per disabili proviene da Roma Daily News.

Roma. Antonio Di Maggio nominato comandante della Polizia locale : Il sindaco Virginia Raggi ha firmato le ordinanze per l'assegnazione dei nuovi incarichi ai dirigenti dell'Amministrazione capitolina, sia a livello

Londra - Romana di 18 anni uccisa da baby-gang : i genitori accusano polizia e ospedale : Calci, pugni, in dieci contro una fino a ridurla in fin di vita. Una baby gang composta da ragazze inglesi di origine africana e lei, Mariam Moustafa, in compagnia di un amico, Pablo, che ha potuto ...

Roma : Polizia salva gufetto caduto in terra a villa Borghese : Roma – La Polizia di Stato ha tratto in salvo anche un altro uccello della stessa specie Roma – Incuriositi da un gruppo di uccellini...

Sputi e minacce ad agenti della Polizia di Roma Capitale : Trullo: spinte, Sputi e minacce agli agenti, due fratelli denunciati Roma – I fatti sono accaduti ieri mattina in via Portuense, all'incrocio con via Affogalasino....

Roma - allarme sulla metro A : polizia alla stazione Spagna : allarme sulla metro A. 'Rete metroferroviaria/#metroA servizio interrotto tratta Ottaviano Termini , intervento Forze dell'Ordine stazione Spagna, '. Così Infoatac su Twitter.

Maltempo Roma - Campidoglio : sala Coc operativa h24 - attivi 750 agenti polizia locale : Attiva tutta la notte la sala del Coc, il Centro operativo Comunale di Roma Capitale aperto da domenica scorsa per coordinare le attività durante l’ondata di Maltempo. Sono proseguiti per l’intera nottata gli interventi su tutto il territorio di Roma per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade con mezzi dedicati alla pulizia e allo spargimento di sale. Garantita anche l’accoglienza ai soggetti in condizione di fragilità e senza dimora. ...

Lo spettacolo di Roma imbiancata in un video ripreso dall'elicottero della Polizia di Stato : Una fitta nevicata, durata circa 8 ore, ha colpito Roma. Dal Circo Massimo al Colosseo, dal Pantheon a piazza Venezia, la città imbiancata regala uno scenario da favola. Le immagini sono state girate dall'elicottero della Polizia di Stato.

Neve a Roma : oltre 500 uomini della Polizia Locale in servizio : Neve A Roma: DALLE 7 DI STAMATTINA SONO IN servizio 223 PATTUGLIE della Polizia Locale Roma – Il Comando Generale della Polizia Locale di Roma nella notte...

Dal G7 al concerto di Vasco : al drone della polizia il "Roma Awards" : Dal G7 al concerto di Vasco: al drone della polizia il "Roma Awards" Nella motivazione è stato riconosciuto il suo impiego nell'antiterrorismo in occasione dei vertici internazionali del 2017 e di grandi eventi musicali

La Polizia ha detto di essersi sentita tutelata dagli osservatori di Amnesty International alla manifestazione dell’ANPI a Roma : Con un tweet apparentemente sarcastico, visto che lo scopo dell'operazione era controllare le eventuali violenze delle forze dell'ordine The post La Polizia ha detto di essersi sentita tutelata dagli osservatori di Amnesty International alla manifestazione dell’ANPI a Roma appeared first on Il Post.

Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano - Salvini “giura” in piazza Duomo. A Roma un doppio corteo : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Scatta l'allarme per i black bloc. Si mimetizzano tra Cobas : polizia in allerta a Milano e Roma : I gonfaloni, le fasce tricolori, le bandiere dell'Anpi e i fazzoletti dei deportati: a guidare il corteo di domani a Roma con lo slogan 'Mai più fascismi, mai più razzismi' ci saranno i volti ...