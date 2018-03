Roma Informa 23 marzo

Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi : le informazioni utili : Lo sciopero durerà tutto il giorno, ma ATAC ha comunicato gli orari con circolazione garantita The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi: le informazioni utili appeared first on Il Post.

Roma - 24 ore di sciopero dei mezzi pubblici : tutte le informazioni utili : E' una giornata complicata a Roma sul fronte dei mezzi pubblici. C'è sciopero, e per 24 ore saranno a rischio bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma...

Comune di Roma : informazioni su tessere elettorali per il voto del 4 marzo : Dal Comune di Roma informazioni sulle tessere elettorali per il voto del 4 marzo Roma – Dalle 7 alle 23 di domenica 4 marzo cittadini al... L'articolo Comune di Roma: informazioni su tessere elettorali per il voto del 4 marzo su Roma Daily News.

Servizio Informagiovani - Roma Capitale lancia “Let’s Go!” : Vivere un’esperienza di studio o di lavoro all’estero è il sogno di molti ragazzi ma non sempre è facile conoscere le diverse opportunità formative e professionali e scegliere il paese più adatto alle proprie esigenze. Ora sarà più semplice orientarsi grazie a “Let’s Go”, il nuovo ciclo di incontri in partenza mercoledì 21 febbraio con un […] L'articolo Servizio Informagiovani, Roma Capitale lancia “Let’s Go!” sembra essere il primo su ...

Roma. Torna nei municipi lo spazio Presidente Informa : Si riprendono le esperienze e le sperimentazioni già avviate in alcuni municipi negli scorsi anni. Torna così lo spazio “Presidente

Centro di informazione Europe Direct a Roma : Roma Capitale ha vinto la selezione indetta dalla Commissione Europea per l’apertura del Centro di informazione Europe Direct, per il

Il Niger rifiuta i militari italiani? 'Governo nigerino non informato da Roma sulla missione' - : ... 'Non fa il nostro bene' A vivere in condizioni difficili non sono solo gli abitanti delle citta', ma anche i nomadi tuareg Leggi Tutto » 3 gennaio 2018 Nessun commento Mondo La missione italiana in ...

Romanzo Famigliare / Anticipazioni quinta puntata 22 gennaio e promo : informazioni diretta e replica streaming : Romanzo Famigliare, Anticipazioni del 22 gennaio 2018, in prima tv su Rai 1. I superiori richiedono la sospensione di Agostino a causa di pesanti accuse. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:36:00 GMT)

Blocco traffico : a Roma oggi niente auto nella fascia verde - tutte le informazioni : C'è il Blocco del traffico. A Roma oggi niente auto nella fascia verde. E' in programma oggi, domenica 21 gennaio, la seconda delle quattro domeniche ecologiche varate a ottobre dalla giunta Raggi. La ...

Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC in corso a Roma : Potrebbero aderire i dipendenti di ATAC e Roma Tpl in servizio a bordo di metropolitane, autobus, tram e servizi ferroviari locali The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC in corso a Roma appeared first on Il Post.

Tutte le informazioni sullo sciopero di bus e metro a Roma : Roma, 12 gen. (askanews) Oggi a Roma a rischio bus, tram, metropolitane e ferrovie regionali (Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) a causa di uno sciopero di 24 ore indetto dai ...

Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma : Riguarda i mezzi di trasporto di ATAC e Roma Tpl: inizierà stanotte con le corse delle linee notturne e durerà per le successive 24 ore The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma appeared first on Il Post.