Roma | dopo il bacio Di Maio-Salvini il murale con la Meloni e un bimbo nero Ma la leader

Camere - la fuga di Renzi dopo la prima votazione : “Stallo su Romani? Non so niente…” : dopo la prima votazione per la presidenza del Senato, terminata con una fumata nera, l’ex premier Matteo Renzi è uscito da Palazzo Giustiniani senza commentare con i cronisti: “C’è lo stallo su Romani? Non so niente…” L'articolo Camere, la fuga di Renzi dopo la prima votazione: “Stallo su Romani? Non so niente…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Zanon - la procura di Roma chiede l’archiviazione dopo che la Consulta approva regolamento su autoblu : La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Nicolò Zanon. Il giudice costituzione è accusato di peculato d’uso per l’utilizzo dell’auto blu. Per due anni (dal novembre 2014 al marzo 2016) e per due settimane al mese, è l’ipotesi dell’accusa, lasciava l’auto di sevizio con autista e relativi buoni benzina a completa disposizione della moglie che ne faceva un uso privato con trasferte alla casa di Forte dei Marmi, a Siena, ...

Il regalo di Jared Leto per Elisa dopo il duetto al concerto dei Thirty Seconds To Mars a Roma (foto) : Un regalo di Jared Leto per Elisa: il frontman dei 30 Seconds To Mars ha fatto una dedica speciale alla cantante, che ha partecipato alla tappa Romana del Monolith Tour 2018. dopo il grande concerto evento dei Thirty Seconds To Mars, che si è tenuto lo scorso venerdì 16 marzo a Roma, Jared Leto ha voluto ringraziare Elisa per aver contribuito allo show. La cantante, infatti, ha raggiunto la band sul palco del Pala Lottomatica di Roma, per ...

Di Francesco - prof a Tor Vergata. 'La Roma è rinata dopo Napoli' : professor Di Francesco. prof universitario: il tecnico è intervenuto presso la facoltà di Economia dell'università Tor Vergata per una lezione agli studenti della facoltà di Scienze Motorie e gli associati dell'Aia. Prima della lezione l'allenatore giallorosso ha rilasciato alcune ...

Silvio Berlusconi insiste su Paolo Romani al Senato - l'ira di Matteo Salvini dopo il vertice di mercoledì : Tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi il clima è tesissimo. dopo il vertice a Palazzo Grazioli di mercoledì - presente anche Giorgia Meloni - il Cav ha infatti continuato a insistere sulla nomina di ...

Clemente Mastella amputato dopo l'incidente - operato a Roma : Clemente Mastella, sindaco di Benevento, rimasto ferito in un incidente stradale ieri pomeriggio avvenuto lungo la Telesina, nei pressi dello svincolo per Dragoni, è stato sottoposto ad...

Roma : a pranzo dopo aver trafugato portafoglio a turista giapponese. Un arresto : Roma – in manette dopo aver rubato portafoglio a cittadino giapponese Roma – Un 51enne cubano, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri del... L'articolo Roma: a pranzo dopo aver trafugato portafoglio a turista giapponese. Un arresto proviene da Roma Daily News.

Roma - Alisson "non tradirà i giallorossi"/ Il fratello dopo l’offerta del Real Madrid e i rumors sul Liverpool : Roma, Alisson "non tradirà i giallorossi", il fratello dopo l’offerta del Real Madrid e i rumors sul Liverpool. Il portiere della nazionale brasiliana ha ricevuto proposte prestigiose(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:38:00 GMT)

Roma : 17enne rapina farmacia e fugge. Arrestato dopo sparatoria - : Il giovane è un incensurato originario di Reggio Calabria: dovrà rispondere anche di ricettazione perché l'arma che ha utilizzato risulta rubata nel 2003

Roma - il Faraone dopo 28 anni sfata il 'Tabù Voeller' : Vi ricordate Rudi Voeller? Domanda stupida, ce ne rendiamo conto. Allora, proviamo in un'altra maniera: vi ricordate tutti i gol del Tedesco che vola? Qui la faccenda, è evidente, si fa un pochino più ...

Londra - diciottenne Romana pestata da gruppo di bulle muore dopo tre settimane di coma : La Procura di Roma ha aperto una indagine in relazione alla morte di Mariam Moustafa, la diciottenne di origini egiziane nata e cresciuta a Roma nel quartiere litoraneo di Ostia, picchiata da una...

Nottingham - 18enne Romana picchiata da un gruppo di bulle : morta dopo tre settimane di coma : Una 18enne romana di origini egiziane è morta a Nottingham, in Inghilterra, dopo tre settimane di coma a causa dei calci e dei pugni subiti da una baby gang di ragazze. Mariam Moustafa si trovava su un autobus in compagnia di un amico quando, il 20 febbraio scorso, è stata picchiata da 8-10 coetanee. L’aggressione è stata ripresa in un video diffuso in rete, in cui si vedono un amico e anche l’autista del bus tentare invano di ...

Ragazza Romana picchiata da un gruppo di bulle in Inghilterra : muore dopo 12 giorni di coma : Londra - Mariam Moustafa , una studentessa romana di origini egiziane, aggredita da una baby-gang di ragazzine inglesi nel centro di Nottingham è deceduta mercoledì scorso dopo 12 giorni di coma. La ...