Roma | Denunciato il ‘Re delle vetrine’

Roma : Non si ferma ad un posto di blocco - denunciato un 15enne : Il ragazzo viaggiava su uno scooter rubato Roma – Un 15enne Romano è stato denunciato, instato di libertà, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. L’accusa... L'articolo Roma: Non si ferma ad un posto di blocco, denunciato un 15enne proviene da Roma Daily News.

Roma - l’area archeologica è una discarica abusiva con rifiuti speciali. Denunciato membro dei Casamonica : Scoperta dai carabinieri una discarica abusiva in un’area archeologica a Roma. Ad eseguire il decreto di sequestro preventivo dell’intera area, emesso dal gip di Roma su richiesta della procura, i carabinieri della Compagnia Casilina, della Stazione Appia e del Nucleo Investigativo del Gruppo Tutela forestale di Roma. Il provvedimento riguarda un terreno di circa tremila metri quadrati in via Lucrezia Romana zona Osteria del Curato, ...

Roma : Vende auto non sua - denunciato un 61enne Romano : Roma: Il truffatore ha intascato oltre 4.000 euro ed è scomparso Roma – E’ stato denunciato dai Carabinieri della Stazione Roma Macao al termine di una specifica... L'articolo Roma: Vende auto non sua, denunciato un 61enne Romano proviene da Roma Daily News.

Roma : Cerca di affittare un appartamento non suo - denunciato : Roma: Propone in affitto un appartamento non suo, presentandosi come un appartenente all’Esercito Roma – Ha fatto credere al proprietario di essere interessato all’acquisto e... L'articolo Roma: Cerca di affittare un appartamento non suo, denunciato proviene da Roma Daily News.

Padova - scoperto e denunciato il piRomane della moschea : tradito dalla tessera elettorale : Padova, scoperto e denunciato il piromane della moschea: tradito dalla tessera elettorale Il 57enne aveva utilizzato il documento per appiccare il fuoco. Secondo gli inquirenti, il suo atto non è riconducibile a pregiudizi xenofobi o religiosi, sarebbe una reazione a una lite per futili motivi Continua a leggere L'articolo Padova, scoperto e denunciato il piromane della moschea: tradito dalla tessera elettorale proviene da NewsGo.

Padova - scoperto e denunciato il piRomane della moschea : tradito dalla tessera elettorale : E' stato scoperto e denunciato dai carabinieri l'autore dell' attentato incendiario alla moschea nella notte tra domenica e lunedì a Padova . A tradire l'uomo, un 57enne Padovano, la tessera ...

Roma : testata sul setto nasale dopo C.I.D. Denunciato 36enne Romano : Roma – rifila capocciata sul setto nasale a seguito di un banale incidente in auto Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno Denunciato... L'articolo Roma: testata sul setto nasale dopo C.I.D. Denunciato 36enne Romano su Roma Daily News.

Cortei Roma - è allarme : centro blindato. Trovato con maschera antigas : denunciato : Dalle 13 in poi off limits strade e piazze: rischio infiltrati, tremila agenti antisommossa in campo. 5 le manifestazioni in programma. 300 i pullman in arrivo nella Capitale per i Cortei organizzati da Anpi e Cobas

Roma - aghi di siringhe nei sedili di bus : denunciato portantino - : L'uomo, 58 anni, lavora in un ospedale della capitale ed è stato individuato grazie ai sistemi di videosorveglianza dei mezzi. Un passeggero, ora sottoposto ad accertamenti clinici, ha dichiarato di ...

Roma - aghi di siringhe nei sedili del bus Cotral/ Ultime notizie - infermiere denunciato per lesioni : Roma, aghi di siringhe nei sedili del bus Cotral: infermiere denunciato per lesioni. Le Ultime notizie sullo sconsiderato gesto scoperto nella Capitale dai carabinieri.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:59:00 GMT)

Roma - aghi nei sedili dei bus Cotral : denunciato un infermiere : Roma, , askanews, - Conficcava aghi di siringhe nei sedili dei pullman Cotral. I carabinieri di Subiaco, in provincia di Roma, hanno denunciato un uomo di 58 anni, operatore sanitario presso un ...

Roma - conficcava aghi nei sedili dei bus di linea : denunciato infermiere : Roma, conficcava aghi nei sedili dei bus di linea: denunciato infermiere Sequestrati in casa di un 58enne, incastrato anche da riprese video, materiali sanitari sui quali saranno effettuati accertamenti per verificare l’eventuale presenza di agenti infettivi Continua a leggere L'articolo Roma, conficcava aghi nei sedili dei bus di linea: denunciato infermiere sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - conficcava aghi nei sedili dei bus di linea : denunciato infermiere : conficcava aghi di siringhe nei sedili dei pullman Cotral. I carabinieri della Stazione di Subiaco hanno denunciato a piede libero un italiano di 58 anni, operatore sanitario presso un ospedale della ...

Romano denunciato per truffa dalla Stradale di Ragusa : Un Romano usava i dati anagrafici e la licenza NCC di un monterossano, per perpetrare truffe a Roma. La Polizia Stradale di Ragusa lo ha scoperto