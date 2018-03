Roma | dal Comune addio all' Agenzia delle Entrate | riscuoterà in proprio

Camere - Di Maio : «Romani è invotabile» Alle 20 capigruppo convocati dal M5S : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Salvini: «Trattative azzerate, una Camera spetta al centrodestra»

Roma : Sciopero dalle 8.30 - a rischio bus e metro : Il servizio tornerà regolare dalle 17 alle 20 – Roma – Trasporto pubblico a rischio oggi nella Capitale. Questo a causa degli scioperi di 24... L'articolo Roma: Sciopero dalle 8.30, a rischio bus e metro proviene da Roma Daily News.

Roma - oggi dalle 8.30 sciopero trasporti : 8.03 Trasporto pubblico a rischio oggi a Roma per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo) che i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Durante lo sciopero saranno comunque in vigore le fasce di garanzia. Il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Casa delle Farfalle - dal 24 marzo al 10 giugno - un eden tropicale nel cuore di Roma : Un giardino magico e incantato all’interno del quale ammirare centinaia di Farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità: è quello che ci attende a Roma dal 24 marzo al 10 giugno con “La Casa delle Farfalle” allestita in via Appia Pignatelli 450. La Casa delle Farfalle è una serra tropicale, un angolo di paradiso nel cuore della città, che offre al pubblico la possibilità di passeggiare ...

Bitcoin - portale per lo scambio di criptovalute sequestrato dal gip di Roma : Roma, 21 mar. , askanews, La Procura della Repubblica di Roma contro le criptovalute. Il Giudice delle indagini preliminari di Roma ha disposto in il sequestro preventivo di uno dei portali web più ...

Roma - San Camillo - Antonietta Gargiulo lascia l'ospedale : Antonietta Gargiulo è stata dimessa dal San Camillo. Questa mattina i medici hanno ritenuto che non avesse più bisogno di cure dell'ospedale Romano. La 39enne è stata ferita a colpi di pistola il 28 ...

Traffico Roma - incidente stradale e Gra in tilt/ Albero crolla sulla Cassia - code sulla Pontina : Roma, Traffico in tilt: incidente stradale e Grande Raccordo Anulare congestionato. code anche su Salaria, Pontina e Flaminia. Albero crolla sulla Cassia, colonne auto in fila(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Militare ubriaco imbocca il Gra contRomano e uccide 35enne : accusato di omicidio stradale : di Michela Allegri, Rosalba Emiliozzi e Marco De Risi ubriaco, imbocca contromano il Grande Raccordo Anulare, si schianta contro un'auto e uccide il conducente. Alla guida di una Ford C-Max impazzita, ...

Biglietti in prevendita per il tour di Fabrizio Moro - al via dallo Stadio Olimpico di Roma : Il tour di Fabrizio Moro non si ferma alla Curva dell'Olimpico. L'artista Romano ha infatti appena annunciato che i live non si fermeranno allo Stadio ma continueranno in una lunga tournée nella quale è pronto a portare la musica raccolta nell'ultimo disco, nel quale ha inserito tutte le emozioni degli ultimi 10 anni. La tournée che ha voluto dedicare al suo ritorno ai live parte proprio dalla Curva dell'Olimpico, per la prima data dei live ...

Palumbo : Buche a Roma - 17 mln spesi dalla Raggi per palliativi : Palumbo: La tanto ‘sbandierata’ Via della’Acquafredda ora è tornata come prima dell’intervento – Roma – Marco Palumbo, Presidente della commissione Trasparenza di Roma, ha rilasciato in una nota... L'articolo Palumbo: Buche a Roma, 17 mln spesi dalla Raggi per palliativi proviene da Roma Daily News.

A partire dall’arrivo - giornata dedicata alle culture migranti in Italia il 24 marzo a Roma : In occasione della XIV edizione della Settimana di azione contro il razzismo (19-25 marzo 2018), l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia (ICDe) organizza il 24 marzo a Roma, presso la... L'articolo A partire dall’arrivo, giornata dedicata alle culture migranti in Italia il 24 marzo a Roma proviene da Roma Daily News.

Roma : Chiedeva indicazioni stradali e rubava i Rolex : Ladri di Rolex arrestati a Roma – Roma – Sono stati arrestati questa mattina a Tor Vergata gli appartenenti ad un gruppo specializzato in furti... L'articolo Roma: Chiedeva indicazioni stradali e rubava i Rolex proviene da Roma Daily News.

Traffico di droga e modalità mafiose - 19 arresti tra Roma e Napoli - : Smantellati due gruppi criminali legati alla camorra e alla 'ndrangheta attivi nella Capitale. Le accuse sono di associazione finalizzata al Traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dall'...

Traffico di droga e modalità mafiose - 19 arresti tra Roma e Napoli : Traffico di droga e modalità mafiose, 19 arresti tra Roma e Napoli Smantellati due gruppi criminali legati alla camorra e alla 'ndrangheta attivi nella Capitale. Le accuse sono di associazione finalizzata al Traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dall'uso delle armi Parole chiave: ...