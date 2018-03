Rocco Siffredi a Peter Gomez | Crocifiggono Lapo Elkann | ma anche i politici vanno a

Su NOVE “La Confessione” di Rocco Siffredi – VIDEO : ROMA – Rocco Siffredi tesse le lodi del rampollo di casa Agnelli nel corso della nuova puntata de “LA Confessione”, il programma di Peter Gomez in onda sul NOVE di Discovery Italia, che torna venerdì 23 marzo alle ore 23:00. “Perché crocifiggono Lapo se un terzo degli italiani fa le stesse cose?”, chiede Peter Gomez. […]

Rocco Siffredi : “Vip e politici vanno a trans - ma sono ipocriti e non lo dicono” : Rocco Siffredi tesse le lodi di Lapo Elkann, rampollo di casa Agnelli, nel corso della nuova puntata de “La Confessione”, il programma di Peter...

La Confessione - Rocco Siffredi : ‘Lapo Elkann? Vip e politici vanno a trans - ma sono ipocriti’ : Rocco Siffredi tesse le lodi del rampollo di casa Agnelli nel corso della nuova puntata de La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda sul NOVE di Discovery Italia, che torna venerdì 23 marzo alle ore 23:00. “Perché crocifiggono Lapo se un terzo degli italiani fa le stesse cose?”, chiede Peter Gomez. “Potrebbe fare l’italiano classico organizzandosi meglio, invece si fa beccare. sono nauseato dalla cattiveria spropositata verso di lui”, ...

La Confessione - Rocco Siffredi : 'I suicidi tra attrici hard? Colpa dei social' : Poi si spostano su un altro argomento: il mondo 'trans', che il celebre attore conosce bene. Come molti vip del resto: 'Ho fatto due o tre produzioni con le trans. So che una miriade di politici e ...

La Confessione - ospite Rocco Siffredi : “Lapo Elkann? Un artista. Vip e politici vanno a trans - ma sono ipocriti” : Rocco Siffredi difende il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann, nel corso della nuova puntata de La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove di Discovery Italia, che torna stasera, venerdì 23 marzo alle ore 23. “Perché crocifiggono Lapo se un terzo degli italiani fa le stesse cose?”, chiede Peter Gomez. “Potrebbe fare l’italiano classico organizzandosi meglio, invece si fa beccare. sono nauseato dalla cattiveria spropositata ...

Rocco Siffredi a La Confessione : "Lapo Elkann? Un artista" (video) : Rocco Siffredi tesse le lodi del rampollo di casa Agnelli nel corso della nuova puntata de La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove di Discovery Italia, che torna, stasera, venerdì 23 marzo alle ore 23:00. “Perché crocifiggono Lapo se un terzo degli italiani fa le stesse cose?”, chiede Peter Gomez. “Potrebbe fare l’italiano classico organizzandosi meglio, invece si fa beccare. Sono nauseato dalla cattiveria spropositata ...

Rocco Siffredi / “Il canna gate è successo anche nella mia Isola” (La Confessione) : ROCCO SIFFREDI si racconterà nel programma di Peter Gomez La Confessione. Le sue dichiarazioni sul canna gate che ha travolto questa edizione dell’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Isola Dei Famosi - Rocco Siffredi : nuove insinuazioni sul canna-gate! : La bomba lanciata da Rocco Siffredi sul canna-gate che ha coinvolto alcuni naufraghi de L’Isola Dei Famosi, ha scatenato nuovi dubbi e nuove affermazioni che fanno discutere. Ma lui è pronto a salpare nelle spiagge honduregne in compagnia di Valeria Marini! Il caso canna gate non accenna ancora a placarsi e a gettare benzina sul fuoco è nientemeno che Rocco Siffredi. Ma andiamo per ordine! Le affermazioni fatte finora da Eva ...

Isola dei famosi - Rocco Siffredi sul canna gate : ‘E’ successo anche nella mia isola’ : Il canna gate che sta segnando la corrente stagione de L’Isola dei famosi ha portato altri ex naufraghi a dire la propria e a svelare retroscena finora inediti circa le scorse edizioni del reality di Canale 5. Recentemente è stata Giulia Calcaterra, concorrente dello scorso anno, a dichiarare che anche nella ‘sua’ Isola alcuni avevano fumato marijuana. Ora è Rocco Siffredi, protagonista nel 2015, a dire lo stesso. Rocco ...

Isola dei Famosi 2018/ Rocco Siffredi inguaia Alessia Marcuzzi : Eva Henger rincara la dose : Isola dei Famosi 2018, Rocco Siffredi inguaia Alessia Marcuzzi e allarga il canna-gate: marijuana anche nelle precedenti edizioni. Scoppia una nuova bomba sul reality di canale 5.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:20:00 GMT)

Rocco Siffredi - canna-gate all'Isola dei Famosi/ Scoppia un nuovo scandalo? Il web attende chiarimenti : Rocco Siffredi, canna-gate all'Isola dei Famosi: “E' successo anche nella mia edizione e in quella di Malena”. L'attore e produttore porno sgancia un'altra bomba. La Marcuzzi replicherà?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:23:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Rocco Siffredi inguaia Alessia Marcuzzi : altre confessioni in arrivo? : ISOLA dei FAMOSI 2018, Rocco Siffredi inguaia Alessia Marcuzzi e allarga il canna-gate: marijuana anche nelle precedenti edizioni. Scoppia una nuova bomba sul reality di canale 5.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:03:00 GMT)

Rocco Siffredi dice la sua sul ‘canna-gate’ all’Isola dei Famosi : Rocco Siffredi dice la sua sull’ormai noto “canna-gate” all’Isola dei Famosi e lo fa in un’intervista rilasciata a Leggo. Il pornodivo è stato naufrago durante la scorsa edizione del reality di Canale5 e ne conosce bene i meccanismi: “Mi dispiace per Eva e soprattutto per Francesco. Eva sembra essere rimasta indietro di mille anni e Francesco poteva vivere un’esperienza bellissima che invece è stata rovinata. ...

Isola dei Famosi - Rocco Siffredi : "Il Canna-gate anche nella mia edizione e in quella di Malena" : Il Canna-gate, il neologismo giornalistico per riassumere il caso esploso dopo le accuse di Eva Henger rivolte a Francesco Monte durante la seconda puntata della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sta caratterizzando notevolmente l'edizione in corso del reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, nonostante i ripetuti tentativi di voltare pagina e andare avanti.L'ultimo capitolo riguardante questo "scandalo" ha avuto ...