Roberto Vecchioni a Modica

In arrivo il nuovo album di Roberto Vecchioni con una dedica speciale citando Leopardi : Il nuovo album di Roberto Vecchioni sta per arrivare. Come annunciato dall'artista a Tempo di Libri, la sua prossima espressione discografica raggiungerà il mercato nel mese di agosto e sarà composto da 12 inediti. Tra le tracce del disco, di cui non si conoscono ancora i titoli, compare anche una dedica molto speciale al padre dell'artista per la quale si è ispirato a L'infinito di Giacomo Leopardi, che ha voluto intitolare proprio ...

Video del duetto di Roberto Vecchioni e Baglioni a Sanremo 2018 in Samarcanda tra “musica e parole” : Il duetto di Roberto Vecchioni e Baglioni a Sanremo 2018 ci riporta indietro nel tempo, grazie all'introduzione di Michelle Hunziker che ci accompagna nel grande racconto di Samarcanda. Il brano scelto è certamente uno dei rappresentativi del cantautore milanese, che in moltissime delle sue ospitate televisive sceglie proprio di portare la sua maniera di esorcizzare la morte con una canzone ormai storica per la canzone italiana. Non poteva ...

Roberto Vecchioni/ Samarcanda - svelato il significato della canzone (Sanremo 2018) : Roberto Vecchioni ospite durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2018 che andrà in onda oggi, mercoledì 7 febbraio: il duetto con Claudio Baglioni per il prof.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:28:00 GMT)

Le più belle canzoni di Roberto Vecchioni - ospite di Sanremo : Scelte dal peraltro direttore Luca Sofri, visto che stasera è ospite del festival The post Le più belle canzoni di Roberto Vecchioni, ospite di Sanremo appeared first on Il Post.

Roberto Vecchioni / Dopo “Chiamami ancora amore” il prof della musica torna al Festival (Sanremo 2018) : Roberto Vecchioni ospite durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2018 che andrà in onda oggi, mercoledì 7 febbraio: il duetto con Claudio Baglioni per il prof.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:59:00 GMT)