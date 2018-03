Rispettare volontà degli elettori Ora M5S e centrodestra chiamati a governare

huffingtonpost

: RT @tgrvda: Il Presidente Napolitano nel suo discorso introduttivo ha sottolineato come le scelte politiche debbano rispettare la volontà p… - TgrRai : RT @tgrvda: Il Presidente Napolitano nel suo discorso introduttivo ha sottolineato come le scelte politiche debbano rispettare la volontà p… - giure99 : 'ORA M5S E CENTRODESTRA CHIAMATI A GOVERNARE' Napolitano apre la seduta del Senato: 'rispettare volontà elettori'.… - PENN0NE : RT @mediabias_it: Il governo in carica deve rispettare la volontà degli elettori, ma i vincitori delle elezioni due parole sulla #Russia le… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) "Il nostro punto di riferimento non possono che essere le espressioni della volontà popolare che sono scaturite dal voto" che ha prodotto "un balzo in avanti clamoroso" del Movimento 5 Stelle e della coalizione di, "candidati oggi ail paese", e "una pesante sconfitta" per il Pd, "spinto all'opposizione". Il voto del 4 marzo dimostra "quanto poco avesse convinto l'autoesaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e partiti di maggioranza". Con queste parole Giorgio Napolitano apre la XVIII legislatura, presiedendo l'Aula del Senato chiamata oggi ad eleggere il nuovo presidente. "Di certo per aprire, nell'attuale scenario, nuove prospettive al Paese sono insieme essenziali il rispetto della volontà popolare e il rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica, al quale rivolgo a nome di voi tutti l'espressione calorosa ...