Rimodulazioni Vodafone senza aumento dell’8 6%? L’ipotesi prende quota

Polemiche sulle Rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : Antitrust contro accordi tra operatori : Stiamo per vivere un altro periodo piuttosto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Nessun timore, non ci sono rincari ulteriori in arrivo per il pubblico che ha già dovuto fare i conti con la furbata della fatturazione mensile da parte dei singoli operatori, anche se bisogna tenere da parte il discorso riguardante Vodafone e i possibili rincari che la compagnia telefonica potrebbe ufficializzare a stretto giro. ...

Anticipazioni extra sulle Rimodulazioni Vodafone di giugno e luglio 2018 : i piani esclusi : Da un paio di giorni a questa parte si parla a più riprese delle rimodulazioni Vodafone in arrivo nel corso della prossima stagione estiva. Sono bastate poche segnalazioni, infatti, per far scattare l'allarme e le prime lamentele del pubblico, ma dopo le informazioni preliminari che abbiamo condiviso con voi nella giornata di ieri, oggi 20 marzo è possibile andare un pochino più nello specifico ed esaminare alcuni piani che non dovrebbero essere ...

Vodafone in arrivo Rimodulazioni e gestione del credito non sufficiente per nuove offerte : A breve Vodafone proporrà ai clienti delle nuove rimodulazioni 2018 che riguardano i contratti di telefonia fissa (fibra-ADSL), mobile e una gestione del credito non sufficiente per le nuove offerte sottoscritte.I clienti dello storico operatore rosso Vodafone nelle prossime settimane, noteranno cambiamenti importanti nei loro contratti telefonici, e in peggio.Nuova gestione rinnovo Vodafone 2018 con attivazione di una nuova offerta con credito ...

A breve Rimodulazioni Vodafone Casa e mobile : a partire da 1 - 50€ in più : Nuova ondata di rimodulazioni per i clienti Vodafone a partire dal prossimo mese di giugno. Dopo il ritorno dei rinnovi …

Nuova legnata dalle Rimodulazioni Vodafone : dal 10 giugno aumenti sulle SIM dati : Nuova legnata dalle rimodulazioni Vodafone, questa volta a partire dal prossimo 10 giugno, e per quanto riguarda i detentori di SIM dati. Non importa se ricaricabile o abbonamento, il canone mensile passerà dagli attuali 1.50 euro ai successivi 2 euro. Il gestore rosso sta già inviando una serie di SMS allo scopo di informare i clienti della prossima disposizione, e facendo riferimento alle mutate condizioni di mercato. La telco giustifica ...

Pesantissimi effetti possibili per le Rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : istruttoria aperta : Rischiano di essere molto pesanti le conseguenze per gli operatori in seguito alle tanto discusse rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Come tutti sanno, dopo l'annuncio di 3 Italia giunto lo scorso weekend ormai il quadro è chiaro nel nostro Paese, con il ritorno alla fatturazione mensile da parte delle compagnie telefoniche che ridurrà sì il numero di rinnovi da tredici a dodici, ma senza eliminare il rincaro che si era venuto a creare nei ...

Rimborsi Vodafone - TIM e Wind e Tre dopo Rimodulazioni fatturazione a 28 giorni : tutto rimandato a fine 2018 : Gran brutta notizia quella che giunge in queste ore sui Rimborsi Vodafone, TIM e Wind e Tre a propri clienti per tutte le rimodulazioni subite con fatturazione a 28 giorni dei piani telefonici. Il risarcimento degli utenti che prima del ritorno ai piani mensili (con delibera 252/16/CONS e obbligatori entro il 5 aprile), hanno dovuto subire la famosa tredicesima mensilità dal loro vettore, per il momento slitta a data da destinarsi e non è ...

Contro Rimodulazioni Vodafone - TIM e Fastweb anche Altroconsumo : denuncia e richiesta rimborso : Tutti Contro le rimodulazioni Vodafone, TIM e Fastweb (in particolare) dopo l'obbligato ritorno alla fatturazione mensile, anche Altroconsumo. I tre operatori sono rei di aver annunciato un rincaro della spesa mensile per i propri clienti pari a circa l'8%, a parità però di spesa annuale e cioè non mollando del tutto la famosa tredicesima mensilità per i quali sono stati proprio sanzionati dall'Autorità. Un trucchetto che non va proprio giù a ...

Contro Rimodulazioni Vodafone - TIM e Fastweb anche : denuncia e richiesta rimborso : Tutti Contro le rimodulazioni Vodafone, TIM e Fastweb (in particolare) dopo l'obbligato ritorno alla fatturazione mensile, anche Altroconsumo. I tre operatori sono rei di aver annunciato un rincaro della spesa mensile per i propri clienti pari a circa l'8%, a parità però di spesa annuale e cioè non mollando del tutto la famosa tredicesima mensilità per i quali sono stati proprio sanzionati dall'Autorità. Un trucchetto che non va proprio giù a ...

Tra annunci ed SMS sulle Rimodulazioni TIM - Tre - Vodafone e Wind : le ultime al 27 gennaio : Sono novità interessanti e da riepilogare quelle che oggi possiamo prendere in esame a proposito delle rimodulazioni TIM, Tre, Vodafone e Wind, perché in un susseguirsi di SMS da parte degli operatori e di annunci ufficiali, occorre fermarsi un attimo per capire come stiano effettivamente le cose. Qual è la situazione che si è venuta a configurare in questi minuti? Partiamo con TIM, perché chi vi scrive poco fa ha ricevuto l'apposito messaggio ...

Diffida Vodafone su Rimodulazioni per fatturazione mensile : come recedere e focus Vodafone Exclusive : C'era da aspettarselo: la comunicazione per le rimodulazioni Vodafone al via il 25 marzo a seguito del ritorno alla fatturazione mensile al posto di quella ogni 4 settimane ha scatenato un numero di proteste così copioso tanto da far scaturire la prima Diffida da parte del Movimento Consumatori: l'associazione sottolinea come la nota informativa del vettore inviata a partire da questo lunedì, abbia un paio di mancanze non certo da ...

Nuovo costo Special 10 GB Vodafone di gennaio : con le Rimodulazioni ecco quanto aumenterà : Quanti già clienti vorrebbero la Special 10 GB di Vodafone ad un buon prezzo concorrenziale? Una nuova campagna dell'operatore mobile è in corso, con molti utenti fidelizzati raggiunti da un SMS in cui s fa riferimento proprio all'ambito piano che, oltre a fornire appunto 10 GB di traffico dati, provvede a garantire anche 1000 minuti di conversazione verso tutti e altrettanti SMS. Secondo la nota promozionale diffusa in queste ore, la Special ...

Esposto all’AGCOM contro le Rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e Tre : ora è guerra : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere in queste ore per quanto concerne le rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e Tre, in vista del ritorno alla fatturazione mensile. Dopo le ultime novità condivise questa mattina in merito al caso specifico di Wind, tocca esaminare un certo malessere che a quanto pare non si è venuto a creare solo tra gli utenti, costretti a pagare di più mensilmente anche se su base annuale non cambierà nulla, ma anche tra ...

Colpita anche la Special 20GB dalle Rimodulazioni Vodafone : nuovo prezzo mensile : Le rimodulazioni Vodafone colpiscono anche l'ottima Special 20GB, che dai 10 euro attuali (su base quadrimestrale) passerà presto a 10.86 al mese. Riavvolgendo brevemente il nastro, chi sottoscriverà questa specifica promozione, disponibile entro il 31 gennaio 2018 (a meno di proroghe ulteriori), pagherà la classica somma di 10 euro ogni 28 giorni per ottenere in cambio 1000 minuti e 1000 SMS verso tutti e 20 GB di trasmissione dati alla ...