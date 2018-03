RIFORMA PENSIONI 2018 Oggi 23 marzo Leonardi | Opzione donna a 63 anni No a Quota 41

RIFORMA PENSIONI : Bossi critica Salvini e Di Maio su abolizione Fornero : Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni al 22 marzo 2018 arrivano dalle dure critiche mosse da Umberto Bossi, il ‘Senatur’ della Lega, ai leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini. Per Bossi i due sarebbero uguali e con le ‘mani bucate’. Vediamo nel dettaglio le dichiarazioni rilasciate ai cronisti dinanzi a Palazzo Madama, parole che sicuramente non cadranno nel vuoto e con buona probabilità daranno adito ...

RIFORMA PENSIONI/ Boeri sul cumulo contributivo : basta l'ok delle casse (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Boeri sul cumulo contributivo: basta l'ok delle casse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:06:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Inca-Cgil in piazza per i diritti inespressi (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Inca-Cgil in piazza per i diritti inespressi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:46:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ La mozione dei Seniores di Forza Italia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. La mozione dei Seniores di Forza Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:29:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Bossi critica Salvini sull'attacco alla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Bossi critica Salvini sull'attacco alla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:01:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ No alle deroghe Amato per i part-time (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 22 marzo. No alle deroghe Amato per chi lavora part-time. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:56:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ I nemici della Legge Fornero e la speranza per i conti italiani : Si continua a parlare di RIFORMA delle PENSIONI dopo le elezioni, per via anche delle considerazioni del Fondo monetario internazionale sull’Italia. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:07:00 GMT)GIOVANI E LAVORO/ L'invito del Papa e le ombre sui contratti a tempo indeterminato, di G. PalmeriniRIFORMA PENSIONI/ I numeri e i consigli da "brivido" del Fmi, di G. Cazzola

RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 22 marzo - le richieste di Cgil e Uil su flessibilità e donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 22 marzo. Le richieste della Cgil e della Uil al mondo politico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 05:55:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Cumulo contributivo - pronto un esposto alla Procura di Roma (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Cumulo contributivo, pronto un esposto alla Procura di Roma. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 marzo(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:06:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Dalla Bce stop a interventi sulla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Dalla Bce stop a interventi sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 marzo(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:09:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ FdI vuol raddoppiare gli assegni di invalidità (ultime notizie : Riforma pensioni, oggi 21 marzo. FdI vuol raddoppiare gli assegni di invalidità. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:44:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ La battaglia da 65 euro sul cumulo (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. La battaglia da 65 euro sul cumulo contributivo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 marzo(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:02:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 21 marzo. Via dal lavoro a 61 anni - la richiesta Anief (ultime notizie : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 21 marzo. Via dal lavoro a 61 anni, la richiesta Anief. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:19:00 GMT)

Pensioni 2018 - monito FMI sulla spesa - RIFORMA Fornero troppo poco? Video : Le ultimissime novita' sulle #Pensioni al 20 marzo 2018 sono di quelle che potrebbero confondere, se si considera che da un lato vi è chi, come M5S e Lega, promuovono l’abolizione della Legge Fornero, dall’altro arriva invece il pesante giudizio del Fondo Monetario Internazionale curato da alcuni importanti economisti che lancia l’allarme sul costo gia' troppo elevato della spesa Pensionistica in Italia. Che ne sara' allora della Riforma Fornero ...