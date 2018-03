“Riciclo aperto” | 200 studenti hanno visitato l’impianto di recupero e selezione della

meteoweb.eu

: Ecoross, bilancio soddisfacente per l'edizione 2018 di Riciclo Aperto - - GruppoIeC : Ecoross, bilancio soddisfacente per l'edizione 2018 di Riciclo Aperto - - MarioBove : Terzo e ultimo appuntamento in terra di Sicilia per le giornate di Riciclo Aperto del Consorzio Comieco. Con i raga… - TvCentroMarche : 'Riciclo Aperto': studenti in visìita agli Impianti di riciclaggio: -

(Di venerdì 23 marzo 2018) In occasione dalla campagna nazionale, promossa ed organizzata da Comieco, consorzio nazionale per ile riciclo degli imballaggi a base cellulosica, oltre 200diMia Srl di Santa Domenica Talao per assistere, il presa diretta, alle diverse fasi del ciclo del riciclo di carta e cartone. I giovani, primavisita nel cuore deldi, sono stati accolti nella sala multimediale dell’azienda da Francesco Rovito, rappresentante Mia srl; dall’ingegnere Francesca Mastroianni, direttore tecnico dell’impianto die da Daniele Battaglia, del consorzio Comieco. Nella sala multimediale si è tenuta la lezione, anche, per i più piccoli, attraverso alcuni giochi, sui benefici e sulle giuste modalitàraccolta differenziata, con particolare attenzione, in ...