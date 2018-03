Retroscena Ibra | era tutto già fatto da un anno

Retroscena Pirlo : “Nel 2010 vicino al Barcellona. Ero nella trattativa per Ibra al Milan” : Retroscena Pirlo: “Nel 2010 vicino al Barcellona. Ero nella trattativa per Ibra al Milan” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Retroscena Pirlo: “NEL 2010 vicino AL Barcellona. ERO nella trattativa PER Ibra AL MILAN” – Andrea Pirlo mai banale, fuori dal campo come sul terreno di gioco. L’ex centrocampista di Milan e Juventus ...