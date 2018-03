Renzusconi | gattopardi in agguato

Blastingnews

(Di venerdì 23 marzo 2018) Dagli inizi degli anni novanta, in ogni consultazione elettorale, il popolo italiano ha lanciato inequivocabili istanze di cambiamento, sempre più forti, sino ad affermare la necessita' di un rinnovamento radicale del ceto politico, al quale affidare il compito di ristrutturare il sistema. I vecchi partiti, con i loro apparati, sono stati spazzati via. Non c’è stato governo che, nel quarto di secolo considerato, non sia stato ribaltato nella considerazione del corpo elettorale. Una legge elettorale all'insegna dell'ingovernabilita' Sopravvivono cariatidi della Prima Repubblica, esclusivamente per gli effetti di una legge elettorale VIDEO macchinata con l’intento esclusivo di arginare, per quanto possibile, la domanda di rigenerazione insorgente dalle convinzioni della stragrande maggioranza dei cittadini. E, attenzione, cari Di Maio e Salvini, l’ingovernabilita', che questa ...