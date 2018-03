Renzi : “Sto zitto due anni” : Roma, 23 mar (Adnkronos) – Le formalità per l’accredito, il discorso di Giorgio Napolitano ascoltato diligentemente al suo posto tra Francesco Bonifazi e Teresa Bellanova, tanti saluti e strette di mano e anche un selfie. Matteo Renzi ha esordito al Senato portando un po’ di trambusto quando dall’aula si è spostato alla buvette per un caffè. A poco è valsa la promessa: “Sto zitto due anni”. Perché ...

Tiziano Renzi non risponde ai pm e se la prende con i giornali : ‘Stop stillicidio - urlo mia innocenza - processatemi ovunque’ : Per Tiziano Renzi la colpa è dei giornali. Specie di quelli che hanno raccontato i suoi affari e le indagini dei magistrati nei suoi confronti. La versione del padre dell’ex premier è arrivata oggi, in una lunga nota diramata dal suo avvocato Federico Bagattini. I tempi contano: la lettera di Renzi senior è arrivata dopo che il diretto interessato e sua moglie Laura Bovoli si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande dei pm ...

La rabbia di Tiziano Renzi : "Adesso basta - non risposto più ai giudici. Mi processino" : "Da ora in poi mi avvalgo della facoltà di non rispondere, adesso processatemi ovunque". Tiziano Renzi dirama una nota tramite il suo legale Federico Bagattini nel giorno in cui avrebbe dovuto essere sentito dai magistrati di Firenze per l'inchiesta che lo vede indagato, assieme alla moglie, per false fatturazioni."Da quattro anni - recita il testo - la mia vita professionale e personale è stata totalmente stravolta. Dopo anni di ...

Calenda : “I Governi Renzi e Gentiloni sono stati fra i migliori della storia” : Il ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda elogia i Governi degli esponenti del Partito Democratico. Salvini caustico: "Avrà mangiato pesante".Continua a leggere

Calenda : "Governi Renzi-Gentiloni tra migliori storia d'Italia" : "Governi Renzi/Gentiloni tra migliori storia italiana" twitta il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda. "Riforma istituzionale avrebbe cambiato verso Paese. Sconfitta figlia di crisi Occidente lib/...

Pd - Paolo Gentiloni dietro le quinte : 'Non regaliamo questo segretario a Renzi' : Matteo Renzi incombe sulla direzione Pd con un comunicato: 'Non mollo. E il futuro prima o poi torna'. Intanto però, le sue dimissioni vengono accettate e Maurizio Martina viene nominato segretario. ...

Pd : Gori - giusto cambiare ma partito sia grato a Renzi : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - "Si perde, si cambia, giusto così. Vorrei però che il Pd fosse grato a Matteo Renzi. Con lui abbiamo vissuto vittorie esaltanti e sconfitte brucianti. Ma sempre, in ogni situazione, ci ha ricordato cosa siano in politica il coraggio e la responsabilità. Da qui ripartiam

Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi o Gentiloni al governo" : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale, annunciando un ...

Renzi : «Mi dimetto da segretario del partito - ma resto nel Pd» : «Io non mollo. Mi dimetto da segretario del Pd come è giusto fare dopo una sconfitta. Ma non molliamo, non lasceremo mai il futuro agli altri». Lo scrive Matteo Renzi nella Enews,...

Renzi : commosso per il ricordo di Firenze per Davide Astori : Roma – Renzi: morte Astori ha mostra aspetto umano del calcio Roma – Queste le parole di Matteo Renzi sulla enews. “Ho scelto l’immagine della... L'articolo Renzi: commosso per il ricordo di Firenze per Davide Astori proviene da Roma Daily News.