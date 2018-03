Renzi alla ' prima' tra i banchi del Senato | siede vicino alla Bellanova

Napolitano dà il via alla legislatura e massacra il Pd e Renzi : 'L'Italia vi ha condannato. L'autoesaltazione non ha convinto' : Ancora lui. Ancora Giorgio Napolitano , il presidente emerito al quale per ragioni anagrafiche è spettato il compito di presiedere la prima seduta del nuovo Senato, dando così il via alla legislatura. ...

DIETRO LE QUINTE/ Le trame di Renzi per mettere Casini alla presidenza del Senato : Parla con i giornalisti, evocando profili super partes. Telefona al Colle. Manovra con Renzi per rompere il patto M5s-Lega. E farsi eleggere coi voti di Berlusconi.

Renzi pronto alla scissione dal Pd - c’è anche il nome del nuovo partito Video : Il #Pd di Matteo Renzi [Video] praticamente non esiste più dopo la storica sconfitta subita nelle elezioni politiche del 4 marzo scorso. E così si moltiplicano le manovre all’interno del Nazareno al fine di designare un successore del segretario dimissionario del partito. La goccia che potrebbe aver fatto traboccare il vaso della pazienza Renziana è stata l’iniziativa promossa ieri dalla corrente Pd Sinistra Dem, guidata da Gianni Cuperlo. In ...

Alla LoRenzin serve un vaccino contro le gaffe : Lorenzin Beatrice - 46 anni, ex Fi, ex Ncd, ex Ap e a questo punto forse ex Civica popolare - è stata candidata dal centrosinistra a Modena. Meglio, paracadutata. Perché con quella città non c'entrava ...

Renzi : 'Morto l'ultimo sopravvissuto alla strage di Marcinelle - i migranti eravamo noi' : "Aveva 83 anni, Mario Ziccardi. Era l'ultimo sopravvissuto della strage di Marcinelle, la miniera dove centinaia di lavoratori italiani persero la vita in una devastante sciagura nel 1956". Lo scrive ...

Fratelli di Crozza - i due papi alla prese con Renzi. E Bergoglio frena la scalata : “Anche qui servono i voti…” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – il primo confronto – scontro tra Papa Francesco e Ratzinger, dopo il caso nato dalla lettera del papa emerito diffusa nei giorni scorsi. I due papi hanno poi dovuto fronteggiare l’arrivo di Renzi pronto alla scalata in Vaticano, salvo poi rinunciare al suo piano dato che, anche in questo caso, avrebbe avuto bisogno di prendere “ i Voti” L'articolo ...

Di Maio imiti Renzi e BergoglioApra subito alla lobby gay Senza il loro appoggio il M5s fallirà : Luigi Di Maio deve fare come Renzi, la Boschi e Papa Francesco e aprirsi alla lobby gay: Senza il loro appoggio la scalata al potere sua e del Movimento 5 Stelle è destinata a fallire Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Mai nella vita al governo con Renzi. Pronti a ignorare il tetto del 3% se serve alla nostra gente" : "Mai nella mia vita andrei al governo con Renzi, visto che vogliamo fare il contrario di quello che ha fatto lui". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Strasburgo nella sede del Parlamento europeo in cui ha parlato dello scenario post-elettorale in Italia."Noi stiamo lavorando a un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi ...

Chi è Maurizio Martina - il ministro alla guida del Pd dopo Renzi - : Il vice segretario del Pd, bergamasco, ha una laurea in Scienze politiche. È il reggente del Partito democratico dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo. A lui il compito di mediare fino all'...

Renzi dopo la sconfitta non va nemmeno alla direzione PD : il “caminetto” è la sua newsletter : Renzi sparisce dalla direzione ma parla e scrive dappertutto. alla fine il suo peggior consigliere è lui stesso. Come sempre.Continua a leggere

MATTARELLA : "BASTA EGOISMI - HO FIDUCIA NELL'ITALIA"/ Nuovo appello alla responsabilità è una risposta a Renzi? : Sergio MATTARELLA, secondo appello ai partiti: "siamo tutti responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no EGOISMI e seguire l'esempio dei giovani".

Politica - Renzi : 'Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso - non appoggio nè Lega e nè M5S' : Il mio ciclo alla guida del Pd si e' chiuso. Sono stati 4 anni difficili ma belli. Abbiamo fatto uscire l'Italia dalla crisi. Quando finira' la campagna di odio tanti riconosceranno i risultati. Ma la ...

Chi è Maurizio Martina - candidato a sostituire Matteo Renzi alla segreteria del Pd : Maurizio Martina ospite al Wired Next Fest 2017 La direzione del Pd di lunedì 12 marzo sancirà la fine di Matteo Renzi come segretario del Pd. Il passaggio dello scettro, almeno in via momentanea, dovrebbe andare al vicesegretario Maurizio Martina che dovrebbe assumere ad interim la segreteria del partito. Martina, attuale ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha annunciato che il suo discorso non sarà privo di toni duri ...