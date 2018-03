Rendimento del BTP italiano in rialzo

FIFA del Lupo : Premier - sette giocatori low cost dal Rendimento assicurato! : ... la FIFA del Lupo , un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf', ...

Roma - la preside : “Scuola senza stranieri e disabili favorisce l’appRendimento”. Fedeli : “Frasi gravi e classiste” : “Non posso che stigmatizzare il linguaggio utilizzato da alcune istituzioni scolastiche, e riportato dalla stampa nella compilazione del rapporto di autovalutazione (rav). Quando, nella sezione dedicata al contesto in cui opera la scuola, si inseriscono, alla voce ‘Opportunità’, frasi che descrivono come un vantaggio l’assenza di stranieri o di studenti provenienti da zone svantaggiate o di condizione socio-economica e culturale non elevata, si ...