Regno Unito | in chiesa l’offerta si fa con Apple Pay

(Di venerdì 23 marzo 2018) In un mercato in cui crescono le app per i pagamenti mobile (l’ultima in ordine di tempo è Samsung Pay, appena sbarcata in Italia), la necessità di portarsi dietro il portafoglio è destinata a scomparire nel tempo. Addio contanti e carte di credito, basterà il telefono o lo smartwatch per pagare nei negozi, al ristorante o al supermercato. Uno scenario impensabile fino a pochi anni fa, ma che è diventato adesso una realtà concreta grazie agli sforzi delle compagnie fintech che hanno fatto passi avanti notevoli per la diffusione (e la compatibilità) di dispositivi, applicazioni e conti correnti. In questo scenario c’è un’istituzione, ben radicata sul territorio e con un sacco di storia alle spalle, che rischia di veder tagliata fuori una delle sue principali fonti di reddito: le offerte in contanti. Stiamo parlando dellama, se in Vaticano si continua ancora a ...