Povertà : in Sicilia rischio esclusione oltre 55% - Alleanza chiede piano Regione : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Un piano regionale contro la Povertà. E' questo il primo punto dell'agenda di proposte per la Sicilia messa a punto dall'Alleanza nazionale contro la Povertà, l'organismo formato da 19 organizzazioni impegnate sul fronte del contrasto al disagio sociale. Riunita ieri a

Regione Sicilia - in tre mesi approvate soltanto tre leggi : A tre mesi dall'insediamento della nuova maggioranza nell' Assemblea regionale Siciliana sono appena tre le leggi approvate. Una media di una ogni trenta giorni. Una situazione che punta il dito ...

Forum ANSA con il presidente della Regione Sicilia : Si terrà a Roma alle 18, il Forum con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. L'evento si svolgerà nella sede dell'Agenzia.

Sgarbi dopo 3 mesi ha già perso il lavoro in Regione Sicilia : Vittorio Sgarbi, assessore ai Beni Culturali in Sicilia lascerà l'incarico nella giunta Musumeci. Lo spiega in un video

Rifiuti : Regione siciliana - emergenza Licata? Da lunedì al via raccolta straordinaria : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Prenderà il via "tra lunedì e martedì prossimi" una raccolta straordinaria dei Rifiuti a Licata, grosso centro dell'agrigentino, per smaltire le oltre 400 tonnellate di spazzatura che da mesi invadono le strade del comune di oltre 40 mila abitanti. Lo ha annunciato all

Regione - Sgarbi non molla. Musumeci alle prese con i conti della Sicilia : Che Forza Italia in Sicilia sia nel caos lo indicano le mancate dimissioni di Vittorio Sgarbi, assessore regionale ai Beni Culturali, annunciate da una nota della presidenza dell'ARS. Pare che la ...

Sicilia : assemblea precari Regione - Cisl Fp 'Stabilizzazioni devono essere completate' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "il processo delle stabilizzazioni deve essere portato a termine. Non è più accettabile che ci siano lavoratori che, dopo anni di sacrificio e di attesa, si ritrovino ancora in una situazione in cui i loro diritti non sono riconosciuti dal'amministrazione". Così il seg

Sicilia : stabilizzazione precari - incontro Fp Cgil-Regione (2) : (AdnKronos) - Rassicurazioni anche per i precari della Regione. "Ci è stato assicurato che si sta provvedendo alla preparazione di tutti gli atti necessari per le stabilizzazioni -afferma Crocè-. Fermo restando che entro dicembre 2018 potranno essere stabilizzati soltanto i precari che sono stati as

Sicilia : stabilizzazione precari - incontro Fp Cgil-Regione : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - La stabilizzazione dei precari degli enti locali, della Regione, delle città metropolitane e dei Liberi consorzi. E' stato questo il tema dell'incontro fra la Fp Cgil Sicilia e l'assessore regionale alle Autonomie locali Bernadette Grasso. Un tema sul quale il sindacat

Regione Sicilia cerca addetto stampa per Vinitaly - ma deve lavorare gratis (e pagarsi le spese) : La Regione Sicilia ha pubblicato (poi rimosso in seguito alle polemiche) un annuncio di ricerca di un esperto di comunicazione: non verrà pagato e dovrà pagarsi il viaggio fino a Verona, il vitto e l'alloggio. Potrà, però, degustare gratuitamente...Continua a leggere

Sicilia : Assostampa - vergogna Regione che cerca addetto stampa a titolo gratuito : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - La Regione Siciliana cerca un addetto stampa all'interno della manifestazione 'Vinitaly' e l'Assostampa Sicilia insorge con un tweet di fuoco. "La Regione per il padiglione Siciliano al Vinitaly cerca un addetto stampa a titolo gratuito. vergogna, ritirare subito l'avv

Sicilia - la Regione cerca un addetto stampa per il Vinitaly : “Ma gratis” : Vogliono un giornalista ma purché lavori gratis. È la ricerca varata dalla Regione Siciliana, a caccia di un addetto stampa per le iniziative di “Palcoscenico Sicilia“, la manifestazione prevista dal 15 al 18 aprile per l’edizione 2018 del Vinitaly di Verona. L’incarico sarà “a titolo totalmente gratuito” e nessun onere sarà a carico dell’amministrazione Siciliana. Il dettaglio è contenuto nell’avviso ...