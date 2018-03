Regalo Wind fino al 25 marzo con “Cogli l’attimo 1 GIGA Free” | come ritirarlo

Wind propone Super Ricarica ad alcuni clienti : fino a 50 euro di ricarica in Regalo : Wind sta facendo un piccolo regalo ad alcuni clienti selezionati, a cui sta inviando un SMS per proporre loro la promozione "Wind Super ricarica" per ben 30 giorni. L'articolo Wind propone Super ricarica ad alcuni clienti: fino a 50 euro di ricarica in regalo proviene da TuttoAndroid.

Quale promozione Wind per San Valentino? 2 GB in Regalo con Giga Ricarica entro il 14 febbraio : Non poteva di certo mancare all'appello la promozione Wind di San Valentino 2018. Dopo aver anticipato pure quella prevista per il Carnevale, ecco che per la Festa degli Innamorati di mercoledì 14 febbraio, l'operatore segue un po' le orme del suo rivale Vodafone e regala Giga di connessione in 4G ai suoi clienti, anche se non proprio a tutti (ad onor del vero). In effetti, parliamo di 2 Giga in omaggio in offerta gratuita con la promozione ...

Regalo TIM - Vodafone - Tre e Wind di 3 euro tramite Paypal : promozione flash il 9 febbraio : Siete alla costante ricerca di un Regalo TIM, Vodafone, Tre e Wind? Bene, perché dopo la promozione Wind di Carnevale che vi abbiamo prontamente riportato questa mattina, tocca ora concentrarsi su una nuova iniziativa che prevede il coinvolgimento di Paypal Carica e che allo stesso tempo richiede una certa tempestività a tutti gli utenti che dovessero essere interessati ad un omaggio di 3 euro. Proviamo dunque ad individuare al meglio vincoli e ...

Windows Insider : partecipa al sondaggio e vinci un buono Regalo da 1500$ da usare nel Microsoft Store : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha inviato una mail a tutti i partecipanti al Programma Windows Insider invitandoli a partecipare al sondaggio annuale. L’obbiettivo del sondaggio è migliorare il programma e partecipando è possibile vincere un buono regalo del valore di 1500 dollari da usare nel Microsoft Store. Contenuto della mail: Gentile partecipante al Programma Windows Insider, ci auguriamo che tu stia apprezzando il Programma ...