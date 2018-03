Recensione Smartwatch Mpow 1 0″ OLED

viktec

(Di venerdì 23 marzo 2018) Smart watchIP67 La crescita delle vendite degliin Italia è aumentata superando il 140% di vendite nel 2017. Sempre più le persone che hanno un accessorio come loche segue durante la giornata con rilevamento battito cardiaco, contapassi, notifiche messaggi e tante altre funzioni. Ormai è diventato un oggetto indispensabile. Sotto la nostra lente oggi abbiamo unorealizzato da, azienda cinese che ha conquistato molti acquirenti italiani tramite Amazon Italia. Confezione All’interno della scatolina troviamo un piccolo schermo da 1 pollice con pellicola al di sopra che spiega in 4 passaggi il primo utilizzo. Come vediamo, in uno dei due lati di aggancio al cinturino, abbiamo una porta USB di ingresso per la ricarica. Cinturini in dotazione di colore nero e manualistica multilingua con italiano compreso. Piccolo ...