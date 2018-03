Raven e Bellamy in The 100 5 amici e alleati? Lindsey Morgan | “Non so cosa accadrà | ma

optimaitalia

: Raven e Bellamy in #The100 5 amici e alleati? #LindseyMorgan: 'Non so cosa accadrà, ma saranno sempre legati'… - OptiMagazine : Raven e Bellamy in #The100 5 amici e alleati? #LindseyMorgan: 'Non so cosa accadrà, ma saranno sempre legati'… - killaismyall : RT @Giu21_5: VOGLIAMO FAR SÌ CHE RAVEN E MURPHY/CLARKE E BELLAMY STIANO INSIEME O VOGLIAMO CONTINUARE A VIVERE NEL MEDIOEVO? così tanto per… - morleykru : RT @Giu21_5: VOGLIAMO FAR SÌ CHE RAVEN E MURPHY/CLARKE E BELLAMY STIANO INSIEME O VOGLIAMO CONTINUARE A VIVERE NEL MEDIOEVO? così tanto per… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Quella train The 100 5 è un'zia che durerà per sempre: cosìdescrive il rapporto tra il suo personaggio e quello di Bob Morley. TVLine ha visitato il set della serie tv a Vancouver, dove ha intervistato l'attrice - tra gli ospiti della convention italiana di The 100 a Milano - in merito a come ritroveremonella quinta stagione, dopo l'annata tumultuosa in cui ha rischiato non poche volte di morire, eè cambiato nel salto temporale.Secondoè diventata "il numero due di", spiegando "Credo che lui si calerà sempre in quella posizione naturale da leader, sebbene non sia stato così apprezzato all'inizio.non è mai stata una leader, ed ecco perché a me piace. Lei è sempre stata un elemento, un soldato, se volete. Ma credo che in questa stagioneprende le decisioni, mentreè una parte così ...