Rapina da 3 euro ai profughi | Reporter torinese detenuto ingiustamente da giorni in Serbia

Ikea di Afragola - Rapina coi kalashnikov/ Napoli - bottino di 110mila euro e ladri ancora in fuga : rapina a mano armata all'Ikea di Afragola (Napoli): una banda di malviventi armati di kalashnikov ha fatto irruzione a ora di pranzo e ha rubato una somma pari a 110mila euro(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:18:00 GMT)

Napoli - Rapina con pistole e kalashnikov all’Ikea di Afragola : bottino 110mila euro : Una banda armata di pistole e kalashnikov ha messo a segno una rapina da 110mila euro domenica all’Ikea di Afragola, nel Napoletano. In poco più di un minuto, sei rapinatori hanno assaltato le guardie giurate intente a trasportare l’incasso della mattinata verso il furgone blindato. Tutto si è svolto nel cortile sul retro, mentre il negozio era aperto al pubblico: i banditi si sono fatti consegnare dai vigilantes i sacchi con il ...

Ruba vestiti alla Rinascente per 7mila euro. Una Rapina quasi perfetta. Arrestato. E altre storie : Una rapina astuta perfetta o quasi fermata alla Rinascente di Roma. Ecco tutta la storie e altre vicende da leggere.

Roma - notte da incubo in casa di Paola Ferrari e Marco De Benedetti : Rapinatori fuggono con 100 mila euro : notte da incubo nella villa Romana sull'Appia di Marco De Benedetti e Paola Ferrari. Quattro ladri sono entrati in casa dal giardino intorno alle 19:45 di sabato sera. Conoscevano molto bene il ...

Roma - notte da incubo in casa di Paola Ferrari e Marco De Benedetti : Rapinatori fuggono con 100 mila euro : notte da incubo nella villa Romana sull'Appia di Marco De Benedetti e Paola Ferrari. Quattro ladri sono entrati in casa dal giardino intorno alle 19:45 di sabato sera. Conoscevano molto bene il...

Rapinatore si pente e restituisce prezioso violoncello del valore di 1 milione e 300mila euro : Era stata rapinata, giovedì scorso, con la minaccia di un coltello alla gola sotto la casa parigina del prezioso violoncello antico a lei affidato, valutato in 1,3 milioni di euro; lei, disperata, aveva lanciato un appello su Facebook perché le venisse restituito; ieri se lo è visto restituire, abbandonato in un’auto, dopo aver ricevuto su Facebook un post anonimo che lo annunciava. Storia al lieto fine, dunque, per la musicista francese Ophélie ...

Con una pistola Rapina l'Eurospin - poi fugge a piedi con un bottino da 400 euro - : Il copione usato per mettere a segno una rapina è, più o meno, sempre lo stesso: passamontagna calato sul volto e armi in mano per incutere terrore e convincere il malcapitato di turno a farsi ...

Armati di fucile a canne mozze si fanno consegnare 36mila euro - Rapina da Valentino Caffè - : Trentaseimila euro: a tanto ammonta il bottino della rapina all'interno dello stabilimento Valentino Caffè , nella zona industriale di Lecce. I fatti Erano da poco passate le 18,30 quando due persone,...

Rapina in banca - rubati diecimila euro : TERAMO Rapina in banca poco prima della chiusura a fine mattinata, in via Cona a Teramo. Alcuni malviventi sono entrati all'interno dell'istituto di credito e hanno costretto gli impiegati a ...

Rapina a banca di Giugliano in tre portano via 100mila euro : Tre persone, armate di coltello, hanno Rapinato 100mila euro in un'agenzia della banca Popolare di Bari, che si trova a Giugliano. I banditi sono entrati in azione intorno alle 15,30. Una cliente, che ...

Rapinatore solitario in azione nel supermarket : fugge con mille euro : SAN PIETRO VERNOTICO - Rapinatore solitario in azione nel supermercato Di Meglio di via Vincenzo De Marco a San Pietro Vernotico. Secondo la versione fornita dalla vittima ai carabinieri, si ...

Rapinatore solidario in azione nel supermarket : fugge con mille euro : SAN PIETRO VERNOTICO - Rapinatore solitario in azione nel supermercato Di Meglio di via Vincenzo De Marco a San Pietro Vernotico. Secondo la versione fornita dalla vittima ai carabinieri, si ...

Rapina armata in un supermercato a Nocera Inferiore : bottino di 30 mila euro : Approfondimenti Rapina armata all'area di servizio di Campagna: benzinaio 19enne in ospedale 19 gennaio 2018 Paura, questa mattina, in via Napoli, a Nocera Inferiore , dove tre banditi con il volto ...

Rapinata mentre porta l'incasso in banca : bottino di 4mila euro : TORRE SANTA SUSANNA - Due banditi l'hanno fermata mentre portava l'incasso in banca e si sono fatti consegnare il denaro. Ammonta a quasi 4mila euro il bottino di una rapina perpetrata intorno alle ...