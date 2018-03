Ragusa : spaccio di droga - sgominata banda di albanesi (2) : (AdnKronos) - Sono, infatti, scattati servizi di pedinamento, osservazione e intercettazioni telefoniche che hanno permesso di ricostruire il giro d'affari della banda, formata da sei persone tutte di origini albanesi a eccezione di un italiano, che operava tra Casuzze e di Marina di Ragusa. Come at

Spaccio di cocaina - sgominata banda di albanesi nel Ragusano - : I poliziotti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto, nell'ambito dell'operazione "Casuzze", i tre albanesi Ismet Totraku, Dashnor Tosku ed Elis Rustam ...

Ragusa. Spaccio - droga in cambio di sesso : Ragusa. Spaccio, droga in cambio di sesso – La Polizia di Ragusa ha eseguito questa mattina numerose ordinanze di custodia cautelare a conclusioni di indagini... L'articolo Ragusa. Spaccio, droga in cambio di sesso su Roma Daily News.

Ragusa - nigeriano richiedente asilo arrestato per spaccio : La Polizia di Stato arresta nigeriano richiedente asilo per spaccio di hashish al centro di Via Criscione Lupis a Ragusa dove era ospite.

Droga : spaccio a scuola Ragusa - 3 arresti : Ragusa, 24 GEN - Una banda di spacciatori che vendeva Droga in una scuola di Ragusa durante l'intervallo e nelle piazze della città frequentate dai giovani è stata sgominata dalla Polizia di Stato, ...

Spaccio a Scuola Ragusa - tre giovanissimi arrestati : Le indagini sono durate un anno ed hanno fatto luce su una rete di giovanissimi spacciatori che smerciavano droga anche a Scuola

Droga : blitz nel Ragusano - 'laboratori di spaccio' in cantine e garage (2) : (AdnKronos) - "Gli indagati -spiegano gli investigatori- hanno dimostrato di essere disposti a tutto pur di assicurarsi l’impunità, come nel caso di Daniele Vasquez che per evitare un controllo e la scoperta della Droga nascosta nelle parti intime ha investito un militare con la moto sulla quale via

Droga : blitz nel Ragusano - 'laboratori di spaccio' in cantine e garage : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - cantine e garage trasformati in veri e propri 'laboratori di spaccio', luoghi in cui veniva custodita la sostanza stupefacente e spesso di realizzavano gli scambi di Droga, che nel Ragusano arrivava soprattutto dal quartiere Brancaccio di Palermo. E' uno dei retroscena

Droga. Spaccio a Ragusa - 9 arresti : Droga. Spaccio a Ragusa, 9 arresti quasi tutti nordafricani – E’ stata eseguita questa mattina una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di... L'articolo Droga. Spaccio a Ragusa, 9 arresti su Roma Daily News.

Droga : 9 arresti per spaccio di eroina nel Ragusano : Nove persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Ragusa per spaccio di eroina. Circa 70 militari hanno eseguito 9 misure cautelari emesse dal Gip di Ragusa su richiesta della Procura, e hanno effettuato decine di perquisizioni. L'indagine ha riguardato due gruppi, composti quasi interamente da nordafricani, avevano costituito due distinti gruppi criminali, attivi a Vittoria, Acate, Ispica e Pozzallo, dove ...

Ragusa - spaccio droga : oltre 10 arresti : 6.23 I Carabinieri di Ragusa stanno eseguendo diverse misure cautelari in carcere nei confronti appartenenti ad un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. oltre 10 le persone, in maggioranza di nazionalità tunisina, tratte in arresto. Gli indagati avevano costituito due distinti gruppi criminali operanti nei comuni di Vittoria, Acate, Ispica e Pozzallo. Acquistavano eroina fuori dalla Sicilia da immigrati di ...

Ragusa : spaccio cocaina nella città del commissario Montalbano - quattro arresti(2) : (AdnKronos) - Era un noto bar del centro storico di Scicli, in provincia di Ragusa, la centrale di una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina, della cittadina iblea. E' quanto emerge dall'operazione 'Verdura e devozione' dei carabinieri che questa mattina ha portato all

Ragusa : spaccio cocaina nella città del commissario Montalbano - quattro arresti : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - I Carabinieri di Scicli e della Compagnia di Modica, nel Ragusano, stanno eseguendo quattro arresti per spaccio di droga. L'attività d'indagine ha "permesso di disarticolare un sodalizio attivo nel fiorente mercato della cocaina nella città sede del set della nota fict